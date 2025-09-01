Poslanci se připravují na poprázdninovou schůzi dolní komory. Organizační výbor naplánuje jednání končící Poslanecké sněmovny na druhý zářijový týden. Poslanci mají projednat hlavně zákony vrácené Senátem – například novelu o civilním letectví nebo doprovodnou úpravu k jednotnému měsíčnímu hlášení.
Poslanci po prázdninách projednají hlavně zákony vrácené Senátem
Hlavní jednací sál v Thunovském paláci v létě prostředí sněmovny příliš nepřipomínal. Lavice, ve kterých obvykle poslanci usedají, se přesunuly na chodby, kudy politici přicházejí do jednacího sálu. Důvodem je rekonstrukce, kterým sněmovna prochází obvykle na konci volebního období. Technici v sále vyměňují kamery, lustry nebo hlasovací zařízení.
Opravy už nyní míří do finále – v jednací místnosti je nový koberec a většina poslaneckých lavic se vrátila zpět na své místo. Práce však budou ještě nějakou dobu pokračovat – tak, aby byl sál připravený na 9. září, kdy se tam znovu sejdou poslanci. Schůze s pořadovým číslem 147 však bude svolaná až po jednání organizačního výboru, který zasedá ve středu.
„Chceme projednat zákony vrácené Senátem, maximálně ještě mezinárodní smlouvy, které jsou snadné – napříč přijatelné, ale nic dalšího,“ přiblížila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).
Šéf poslanců ODS Marek Benda očekává, že se jednání protáhne do noci. „Předpokládám, že k hlasování o programu se do zpráv nedostaneme, možná až hluboce v noci,“ uvedl. „Body můžou být řádově na půl, třičtvrtě hodiny, ale o programu se bude mluvit dlouho,“ dodal.
Už teď to totiž vypadá, že opozici avizovaný program stačit nebude – někteří zákonodárci se chystají navrhovat mimořádné body v reakci na aktuální dění. „My jsme co sněmovnu otevřeli několik palčivých témat, která samozřejmě byla pro vládu nepříjemná, ale musí si uvědomit, že to je její role,“ říká místopředseda dolní komory Karel Havlíček (ANO). Předpokládá, že v otevírání témat budou pokračovat i v září.
„Určitě tam naznačíme něco z těch věcí, co jsou nejasné a týkají se bitcoinů. Budeme navrhovat mimořádný bod,“ připustil předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.
Dlouhé projednávání programu
V tomto volebním období je časté, že debata o programu zabere i několik hodin. Dohromady šlo už o víc než 600 hodin, tedy přes čtvrtinu z celkového času jednání. „Byl bych rád, kdyby se ze sněmovny nestala celodenní předvolební aréna,“ prohlásil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Očekává prý rychlé jednání, poslanci mají dle něj na programu dvě vratky.
„To celkem pochybuji,“ reagoval předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. „Bude určitě probíhat diskuse k programu jednání, kde budeme chtít mluvit o auditu k bitcoinům,“ nastínil. Právě Piráti během léta zmiňovali, že by sněmovna měla ještě v září některé další návrhy stihnout – třeba regulaci prodeje energetických nápojů. Projednávat zákony před závěrečným schvalováním chtěla i část koalice.
„My bychom samozřejmě rádi projednali e-turistu i obecní zřízení, ale to už není reálné,“ připustil šéf poslaneckého klubu STAN Josef Cogan. „Už teď víme, že opozice se bude na té schůzi snažit prezentovat jakákoliv témata,“ dodal.
První schůze ve zrekonstruovaném sále má být zároveň poslední řádná v tomto volebním období. Jestli to bude i celkově, není jisté, poslanci totiž můžou požádat i o mimořádné zasedání.
