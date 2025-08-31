Senát za vlády Petra Fialy (ODS) vrátil sněmovně 24 zákonů a jeden zamítl. Do podzimních voleb by už o žádném dalším rozhodovat neměl. Za předešlého kabinetu horní komora odmítla nebo chtěla upravit pětkrát tolik návrhů. Opozice rozdíl v podpoře norem kritizuje. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) hájí nepoměr covidovou pandemií nebo ruskou plnohodnotnou invazí na Ukrajině, kvůli které vláda reagovala na příliv uprchlíků.
Senát za Fialovy vlády vrátil sněmovně jen 24 zákonů
Během současného složení sněmovny bylo Senátem s pozměňovacími návrhy vráceno 24 norem. Pandemický zákon horní komora zamítla. To za minulé vlády se počet vrácených a zamítnutých zákonů vyšplhal na celkem 126. Předsedkyně senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová má za to, že horní komora v tomto funkčním období neplní roli pojistky demokracie.
„Vidíte absolutní nepoměr a mnohokrát slyšíme: tento zákon je špatný, má mnoho chyb, ale přesto ho pak ti senátoři schválí,“ říká Mračková Vildumetzová.
„My jsme často nevraceli, protože jsme věděli, že ty obstrukce ve sněmovně – a tam si myslím, že kolegyně a kolegové paní Jany Mračkové Vildumetzové na tom mají lví podíl – mohly způsobit, že ten zákon vůbec nevejde v platnost,“ sdělil Vystrčil.
Senát rozhodoval o posledním zákonu před volbami
Posledním zákonem, o kterém Senát před sněmovními volbami rozhodoval, byl doprovodný zákon k jednotnému hlášení. Senátoři ho poslali zpět do sněmovny s několika pozměňovacími návrhy. Chtějí mimo jiné osvobodit od daně lidi, kteří na prodeji firmy nebo její části vydělají víc než 40 milionů korun ročně.
„Ve sněmovně to nebylo schváleno z jednoho důvodu – že tam spadly shodou okolností i bitcoiny. My to máme očištěné, opravdu se bavíme jenom o těch čistých akciích nebo majetkových podílech,“ vysvětlil předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra (ODS).
Někteří senátoři chtějí prodloužit lhůtu na projednání návrhů
Řada senátorů jak z opozičních, tak i z koaličních klubů poslance kritizuje za množství zákonů, které do horní komory letos poslali před sněmovními prázdninami. „Nebylo úplně šťastné, že ze sněmovny šla hromada zákonů v takovém rychlém sledu,“ uvedl senátor Jan Sobotka (nestr. Za STAN). „Byl jsem vystaven tomu, že jsem si musel vybrat pár zákonů, které jsem si načíst chtěl, seznámil jsem se s nimi a u těch ostatních zákonů jsem prostě hlasoval podle doporučení našeho výboru,“ řekl zase předseda senátorského klubu SEN 21 a Pirátů Václav Láska (SEN 21).
I proto podle některých zákonodárců nastal čas na debatu o možném prodloužení lhůty, během které musí návrhy projednat. Teď je to 30 dní. „Pokud chce dělat svoji práci odpovědně, tak v některých případech u rozsáhlých materiálů stojí za to prodloužit tu lhůtu,“ míní senátor Josef Klement (KDU-ČSL).