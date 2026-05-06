Poslanci by na mimořádné schůzi měli schvalovat novelu k rozpočtům

ŽivěPoslanci by na mimořádné schůzi měli schvalovat novelu k rozpočtům


6. 5. 2026Aktualizovánopřed 15 mminutami|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny
Zdroj: ČT24

Poslanci se mimořádně sešli k závěrečnému schvalování novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice ohlásila dlouhou debatu, její zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Je možné, že dolní komora neprojedná na mimořádné schůzi vůbec nic. Od 18:00 by měli poslanci pokračovat v debatě o postoji ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, kterou v noci přerušili.

Novela zákona o rozpočtové odpovědnosti otevírá podle opozice cestu k obcházení dluhových pravidel a skrývání skutečného zadlužení státu, uvedli před zahájením mimořádné schůze zástupci ODS, Pirátů, STAN, lidovců a TOP 09 na společné tiskové konferenci. Chtějí zabránit přijetí zákona v navrhované podobě.

Úprava sice formálně přebírá evropská pravidla, zároveň ale podle opozice zavádí rozsáhlý systém výjimek, které by umožnily vyjímat některé výdaje, například investice do infrastruktury, obranu nebo úroky, ze státního dluhu.

Ve výsledku by tak stát mohl zvyšovat zadlužení, aniž by to bylo transparentně vidět, tvrdí opoziční lídři.

Opozice bude blokovat změny rozpočtových pravidel. Vládě by umožnily vyšší schodky
Alena Schillerová a Karel Havlíček

Jejich kritiku vyvolávají především pozměňovací návrhy ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), podle nichž by se některé výdaje nezapočítávaly do výdajových rámců rozpočtu.

Návrhy mohou podle opozice ohrozit finanční stabilitu státu a zapříčinit i kolaps veřejných financí. „Hrozí nekontrolované rapidní zadlužování země, přijetí normy může ohrozit finanční stabilitu ČR a vyvolat kolaps ekonomiky,“ uvedl poslanec ODS Jiří Havránek.

Schillerová tvrdí, že opoziční kritika novely připomíná bouři ve sklenici vody. Fiskální plány minulé koaliční vlády Petra Fialy (ODS) byly podle ní nereálné. Ministryně tvrdí, že Česko nehodlá překročit tříprocentní deficit veřejných financí a vláda jej chce v tomto volební období postupně snižovat.

Podpora bydlení a dohled NKÚ nad ČT a ČRo

V návrhu programu mimořádné schůze je rovněž finální kolo vládní novely zákona o podpoře bydlení. Koalice ji zřejmě nechá celkově upravit. Část pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí se přesune podle pozměňovacího návrhu z obcí na úřady práce.

Počet poradenských kontaktních míst dolní komora zřejmě rozšíří na všech 205 obcí s rozšířenou působností. Z opozice znějí obavy z přetížení úřadu práce a destrukce podpory bydlení.

Na programu mimořádné schůze svolané z koaličního podnětu je také druhé čtení senátní ústavní novely o rozšíření prověrkových pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu na hospodaření České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Ve stejném kole chce vládní tábor projednat změnu sněmovního jednacího řádu, která má omezit možnosti obstrukcí.

Sněmovna podpořila pravomoc NKÚ prověřovat hospodaření ČT a ČRo
Jednání Poslanecké sněmovny (ilustrační snímek)

Výběr redakce

Ústavní soud zamítl změny v odměnách politiků působících paralelně v samosprávách

Ústavní soud zamítl změny v odměnách politiků působících paralelně v samosprávách

09:10Aktualizovánopřed 2 mminutami
Poslanci by na mimořádné schůzi měli schvalovat novelu k rozpočtům

ŽivěPoslanci by na mimořádné schůzi měli schvalovat novelu k rozpočtům

09:03Aktualizovánopřed 15 mminutami
Senát rozhodne o přerozdělení osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

ŽivěSenát rozhodne o přerozdělení osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

před 25 mminutami
Hasiči dohašují požár v Českém Švýcarsku, pomohl déšť

Hasiči dohašují požár v Českém Švýcarsku, pomohl déšť

08:07Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Proti covidu není očkovaná většina lékařů a téměř všechny sestry, vyplývá z dat

Proti covidu není očkovaná většina lékařů a téměř všechny sestry, vyplývá z dat

před 2 hhodinami
Bouřky se prohnaly Českem, nejsilnější byly v Karlovarském kraji

Bouřky se prohnaly Českem, nejsilnější byly v Karlovarském kraji

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Rodriguezová vede přestavbu venezuelského režimu. Sama má „zbraň u hlavy“

Rodriguezová vede přestavbu venezuelského režimu. Sama má „zbraň u hlavy“

před 3 hhodinami
Ceny leteckého paliva rostou. Brusel chystá opatření

Ceny leteckého paliva rostou. Brusel chystá opatření

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Ústavní soud zamítl změny v odměnách politiků působících paralelně v samosprávách

Politici, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál dostávat snížené odměny. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení právní úpravy. Plnou odměnu těmto politikům od letoška vyplácí jen jeden samosprávný celek, zatímco druhý ji snižuje na 40 procent částky, na kterou by měli nárok, pokud by působili jen v jednom zastupitelstvu. Návrh podala skupina 22 senátorů.
09:10Aktualizovánopřed 2 mminutami

ŽivěPoslanci by na mimořádné schůzi měli schvalovat novelu k rozpočtům

Poslanci se mimořádně sešli k závěrečnému schvalování novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice ohlásila dlouhou debatu, její zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Je možné, že dolní komora neprojedná na mimořádné schůzi vůbec nic. Od 18:00 by měli poslanci pokračovat v debatě o postoji ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, kterou v noci přerušili.
09:03Aktualizovánopřed 15 mminutami

ŽivěSenát rozhodne o přerozdělení osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

Senát bude rozhodovat o přerozdělení osmi miliard korun z Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi zaměstnanecké a oborové pojišťovny. Koaliční návrh má stabilizovat systém zdravotního pojištění. Senátoři mají schvalovat také snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Změnu ale podpořil jen jeden ze tří senátních výborů, které úpravu projednávaly.
před 25 mminutami

VideoJurečka a Žbánek probrali okolnosti sněmovní debaty o srazu sudetských Němců

Sněmovna přerušila jednání o postoji k pořádání sjezdu sudetských Němců v Brně. Vláda ANO, SPD a Motoristů v usnesení požaduje, aby dolní komora s uspořádáním akce nesouhlasila. S navrženým bodem ovšem nesouhlasí ani skupina koaličních poslanců. Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marian Jurečka tvrdí, že česko-německé vztahy píší novou etapu, poukázal na uzavřené smlouvy o partnerství s Berlínem. „Máme mít schopnost velkoryse se dívat na budoucnost,“ dodal. Místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Miroslav Žbánek (ANO) si nemyslí, že aktuální diskuze je o dobrých nebo špatných vztazích. Sněmovna podle něj debatuje hlavně o samotném tématu sjezdu. Diskusí v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
před 1 hhodinou

Hasiči dohašují požár v Českém Švýcarsku, pomohl déšť

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Od středy hasiči zasahují už jen ze země. V terénu se jich dopoledne bude pohybovat ještě kolem 370, odpoledne se možná počet sníží. V noci nad územím pršelo, sdělil mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. Uhasit zbývá zhruba pět hektarů.
08:07Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Proti covidu není očkovaná většina lékařů a téměř všechny sestry, vyplývá z dat

Během poslední sezony respiračních nemocí se nedalo v Česku očkovat aktuální vakcínou proti nemoci covid-19 asi 91 procent lékařů a přes 98 procent zdravotních sester.
před 2 hhodinami

Bouřky se prohnaly Českem, nejsilnější byly v Karlovarském kraji

Do Česka v úterý večer dorazily bouřky, přičemž nejsilnější byly kolem 21. hodiny v Karlovarském kraji i na západě Ústeckého kraje, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Ceny leteckého paliva rostou. Brusel chystá opatření

Letecké palivo zdražuje. Od začátku americko-izraelského útoku na Írán se ceny zvedly asi o 75 procent. Aerolinky tak přehodnocují náklady a ruší některé spoje. Další lety slučují. V Evropě je ale zatím kerosinu dostatek. I tak ale Evropská komise připravuje opatření. Slibuje, že ještě tento týden aktualizuje pokyny pro letecké společnosti ohledně využívání leteckého paliva a koordinace zásob.
před 3 hhodinami
Načítání...