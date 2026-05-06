Poslanci by na mimořádné schůzi měli schvalovat novelu k rozpočtům

Poslanci se mimořádně sešli k závěrečnému schvalování novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice ohlásila dlouhou debatu, její zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Je možné, že dolní komora neprojedná na mimořádné schůzi vůbec nic. Od 18:00 by měli poslanci pokračovat v debatě o postoji ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, kterou v noci přerušili.
Novela zákona o rozpočtové odpovědnosti otevírá podle opozice cestu k obcházení dluhových pravidel a skrývání skutečného zadlužení státu, uvedli před zahájením mimořádné schůze zástupci ODS, Pirátů, STAN, lidovců a TOP 09 na společné tiskové konferenci. Chtějí zabránit přijetí zákona v navrhované podobě.
Úprava sice formálně přebírá evropská pravidla, zároveň ale podle opozice zavádí rozsáhlý systém výjimek, které by umožnily vyjímat některé výdaje, například investice do infrastruktury, obranu nebo úroky, ze státního dluhu.
Ve výsledku by tak stát mohl zvyšovat zadlužení, aniž by to bylo transparentně vidět, tvrdí opoziční lídři.
Jejich kritiku vyvolávají především pozměňovací návrhy ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), podle nichž by se některé výdaje nezapočítávaly do výdajových rámců rozpočtu.
Návrhy mohou podle opozice ohrozit finanční stabilitu státu a zapříčinit i kolaps veřejných financí. „Hrozí nekontrolované rapidní zadlužování země, přijetí normy může ohrozit finanční stabilitu ČR a vyvolat kolaps ekonomiky,“ uvedl poslanec ODS Jiří Havránek.
Schillerová tvrdí, že opoziční kritika novely připomíná bouři ve sklenici vody. Fiskální plány minulé koaliční vlády Petra Fialy (ODS) byly podle ní nereálné. Ministryně tvrdí, že Česko nehodlá překročit tříprocentní deficit veřejných financí a vláda jej chce v tomto volební období postupně snižovat.
Podpora bydlení a dohled NKÚ nad ČT a ČRo
V návrhu programu mimořádné schůze je rovněž finální kolo vládní novely zákona o podpoře bydlení. Koalice ji zřejmě nechá celkově upravit. Část pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí se přesune podle pozměňovacího návrhu z obcí na úřady práce.
Počet poradenských kontaktních míst dolní komora zřejmě rozšíří na všech 205 obcí s rozšířenou působností. Z opozice znějí obavy z přetížení úřadu práce a destrukce podpory bydlení.
Na programu mimořádné schůze svolané z koaličního podnětu je také druhé čtení senátní ústavní novely o rozšíření prověrkových pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu na hospodaření České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Ve stejném kole chce vládní tábor projednat změnu sněmovního jednacího řádu, která má omezit možnosti obstrukcí.