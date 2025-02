Plošná cla na produkty EU by mohla poslat celou Unii do recese, odhaduje Kalousek

„Zavedení plošných desetiprocentních cel na produkty EU by mělo dopad docela fatální, mělo by potenciál poslat do recese celou Evropskou unii,“ upozornil Kalousek. To, co říká ministr Stanjura, zdá se mi velmi málo,“ podotkl. Připomněl, že sama prognóza resortu financí, která předpovídá letos růst české ekonomiky o 2,3 procenta, uvádí, že je zatížena velkými riziky „směrem dolů“. Raiffeisenbank podle hlavní ekonomky banky a poradkyně premiéra Heleny Horské kvůli riziku zavedení cel snížila odhad růstu tuzemské ekonomiky letos na 2,1 procenta.

„Všechno, co zde bylo řečeno, je velký optimismus. Je to snaha, abychom to ‚neposlali do kopru‘, neřekli, že to je úplně špatně. Ale ono to špatně je,“ míní Středula s tím, že nikdo si nyní neumí představit skutečné dopady zavedení amerických cel. Růst tuzemského hospodářství odhadl v tomto roce „hluboko“ pod dvěma procenty.

„Vzhledem k tomu, že Spojené státy nejsou pro Česko nejdůležitější exportní zemí, tak potenciální dopad (cel) je menší než pro Německo,“ podotkl dříve Stanjura. Tuzemsko nicméně přesto dopad případných cel pocítí, a to právě kvůli svému navázání na Německo, upozornil ministr. „Je na evropských politicích, abychom vyjednali férové podmínky se Spojenými státy,“ dodal.