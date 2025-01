Trump potřebuje Evropu, ale nebude to jednoduché, míní Lipavský

V pondělí Lipavský řekl, že Evropská unie musí být připravena USA jasně vysvětlit, že není výhodné, aby se obě strany dostaly do vzájemné obchodní války. Ze strany EU to podle něj bude znamenat, že musí vystupovat vůči Spojeným státům „jednotně“.

„(Donald Trump) určitě potřebuje Evropu, byť to nebude jednoduché,“ prohlásil Lipavský, ale zároveň dodal, že během pondělního jednání ministrů zahraničí členských zemí Evropské unie neměl dojem, že si všichni z nich uvědomují váhu toho, co může přinést nový americký prezident.

„Je potřeba, abychom jim v určité dobré míře ukázali, kde můžeme Spojeným státům vyjít vstříc, protože vzájemný obchodní deficit vůči Evropě z pohledu Američanů existuje,“ upozornil ministr zahraničí.

„Strukturuje se do služeb, rozkládá se na různé zboží a je potřeba jít do hloubky a ukázat jim, že asi není výhodné, abychom se vzájemně poškozovali,“ uvedl Lipavský a dodal, že USA vyváží do Evropy především služby.

„Pokud se naplní jeden ze scénářů, že (Trump) začne uvalovat cla na Čínu, tak její přebytky mohou proudit do Evropy a pak Evropa bude před dilematem, jestli začne dělat větší celní bariéry vůči Číně,“ nastínil Lipavský.

Regulace vývozu čipů z USA

V otázce regulace vývozu amerických čipů pracuje tuzemská diplomacie na tom, aby se Česko dostalo do kategorie zemí, které nebudou mít z USA omezený dovoz těchto klíčových komponentů, tvrdí Lipavský.

Spojené státy omezí vývoz čipů v oblasti umělé inteligence (AI), aby tato vysoce pokročilá technologie zůstala mimo dosah Moskvy a Pekingu. Regulace se má týkat i České republiky, zatímco například západní část Evropské unie bude mít podmínky volnější. Největší omezení se budou týkat Ruska, Číny nebo Íránu s Venezuelou.