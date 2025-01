Zóna ČT24: Trump spustil zemětřesení na poli bezpečnosti

S návratem Donalda Trumpa do Bílého domu přichází lavina změn v oblasti bezpečnosti. Republikán klade důraz na boj s nelegální imigrací a importovaným organizovaným zločinem. Dokonce naznačil, že by proti kartelům mohl na území Mexika nasadit i americké vojáky. Své lidi prezident dosadil do čela pobřežní stráže i tajných služeb. Kritizoval také Federální agenturu pro krizové řízení. Část jejích pravomocí by v budoucnu mohly převzít jednotlivé státy USA.