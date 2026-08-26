O bezplatné nedělní prohlídky na hradech je velký zájem, rezervace rychle mizí

Více než šedesát hradů a zámků ze 105 zapojených do nedělních bezplatných prohlídek už má plno, vyplývá z aktuálních údajů na webu Národního památkového ústavu (NPÚ) a jednotlivých památek. Na dalších objektech zbývají poslední volné termíny k rezervaci. V neděli 30. srpna se státní památky mimořádně poprvé otevřou zdarma v rámci projektu Dostupná kultura pro všechny, který vyhlásilo ministerstvo kultury.
Na poslední prázdninovou neděli se na české hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) chystají tisíce návštěvníků. Celkem 105 objektů se v rámci akce pořádané ministerstvem kultury otevře na dva dny návštěvníkům zdarma, 30. srpna a pak ještě v neděli 27. září 2026. Na tuto neděli má ale už více než šedesát památek všechna místa zamluvená. U ostatních zbývají poslední jednotky míst, jak vyplývá z aktuální nabídky na webu NPÚ. U většiny je nutná předchozí rezervace.
„Podle počtu rezervací nás čeká opravdu mimořádná neděle – jen prostřednictvím on-line systému si návštěvu rezervovaly už zhruba čtyři stovky z vás,“ upozornil na webu NPÚ kastelán zámku Valeč Miloš Bělohlávek.
Plnou kapacitu hlásí například hrad Bezděz v Libereckém kraji, a to dokonce i na termín 27. září, kdy se celá akce má zopakovat podruhé. „Kapacity na prohlídky hradu Bezděz jsou v obou termínech již naplněny. Doporučujeme průběžně sledovat vstupenkový portál NPÚ, kde se mohou v případě stornování vstupenek uvolnit další místa,“ informovali zástupci hradu na webu. Stejnou situaci oznámili i správci zámku Stekník, který je také vyprodaný na oba termíny.
Kde je ještě volno
Mezi výjimky, kam lze přijít i bez předchozí on-line rezervace, patří třeba Nový Hrádek u Lukova. „V neděli 30. srpna a 27. září není nutné zajišťovat vstupenky předem on-line. Stačí přijít přímo k pokladně hradu,“ uvádí na svých webových stránkách. K návštěvě vybízí i Hrad Vízmburk v Královéhradeckém kraji. „V neděli nebudeme vybírat vstupné a na hrad Vízmburk se může podívat naprosto každý,“ říká ve videopozvánce na sociální síti správce hradu Lukáš Králík.
Volná místa jsou častěji k dispozici u méně vytížených objektů a vedlejších prohlídkových tras. Poslední místa nabízí například areál zámku Lednice, kde jsou ještě místa na prohlídku Minaretu. V Buchlovicích mohou návštěvníci zamířit do zámeckého parku a na státním zámku v Telči je ze všech prohlídkových okruhů možné rezervovat už pouze návštěvu zámecké galerie.