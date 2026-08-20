Noční bouřky lámaly stromy, tisíce lidí připravily o elektřinu


20. 8. 2026Aktualizovánopřed 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Částí Čech se v noci prohnaly silné bouřky. V Královéhradeckém kraji lámaly stromy a způsobily výpadky elektřiny. Skoro tisíc lidí se ocitlo bez elektřiny i v Pardubickém kraji, další tisíce pak v Libereckém kraji, kde navíc měli hasiči desítky výjezdů k popadaným stromům. Bouřky se obešly bez zranění.

Energetici v Královéhradeckém kraji v noci evidovali čtrnáct poruch na vedení vysokého napětí. „K nejpostiženějším oblastem patří Náchodsko, Rychnovsko, Trutnovsko, Jičínsko. Na odstraňování poruch jsme pracovali i v noci,“ uvedla regionální mluvčí firmy ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. V 8:00 zůstávalo v kraji na vysokém napětí osm poruch.

Hasiči vyjížděli k popadaným stromům především na Náchodsku a dále na Jičínsku a Trutnovsku. Odstraňovali je například v Hejtmánkovicích, Hustířanech, Dolním Adršpachu, Hořicích či Železnici.

Také bouřka v Pardubickém kraji způsobila v noci výpadky elektrické energie. Bez proudu je 940 domácností v regionu Pardubic, České Třebové a Ústí nad Orlicí, sdělila mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.

Hasiči v Libereckém kraji měli při noční bouřce skoro osmdesát výjezdů k popadaným stromům. Nejvíce práce měli na Liberecku, kde vyjížděli k třiceti zásahům. Hasiči odstraňovali spadlé stromy ze silnic i železničních tratí, řekla krajská zastupující mluvčí hasičů Monika Tóthová.

Silný vítr a popadané stromy či větve přerušily v noci i dodávky elektřiny. Mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová uvedla, že bez proudu bylo v noci v kraji až 7000 domácností. „Nejhorší to bylo mezi 2:00 a 3:00,“ uvedla.

Energetici v tu dobu evidovali jedenáct poruch na vedení vysokého napětí a desítky poruch na vedení nízkého napětí v části Liberce, Podještědí, ve Frýdlantském výběžku či na Jablonecku v Tanvaldu a okolí. Ke čtvrtečním 8:00 bylo bez elektřiny v kraji ještě zhruba 6000 domácností. „Na odstranění poruch pracujeme, předpokládáme, že se to v průběhu dnešního dne podaří,“ dodala Holingerová.

Bouřky se obešly bez zranění, poškozený nebyl podle mluvčí hasičů po pádu stromu ani žádný dům. Popadané stromy ale v noci zastavily provoz na šesti železničních tratích v Libereckém kraji, k 8:00 byl ale provoz na všech už bez omezení.

Po bouřkách přijde slunečný víkend
Slunečné počasí, ilustrační foto

Velké množství srážek

Podle údajů od meteorologů v noci v kraji napršelo místy skoro dvacet milimetrů. Déšť doprovázel i silný nárazový vítr.

„V nižších polohách se maximální nárazy pohybovaly pod 20 metrů za vteřinu, ovšem v Liberci byl naměřen výjimečně i náraz kolem 25 metrů za vteřinu (kolem 90 kilometrů za hodinu). V exponovaných a horských polohách se vyskytovaly nárazy většinou nad 20 metrů za vteřinu, nejvíce na Sněžce, a to téměř 44 metrů za vteřinu, tedy kolem 156 kilometrů za hodinu,“ uvedl ráno Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X.

Meteorologové varují, že v pátek odpoledne a v noci na sobotu mohou část Česka zasáhnout další silné bouřky s nárazy větru. Napršet může až 70 milimetrů, uvedl ve výstraze ČHMÚ.

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