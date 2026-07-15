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Malá Madlen, jejíž příběh loni vyvolal nebývalý zájem veřejnosti o dárcovství kostní dřeně, úspěšně dokončila léčbu. Tu lékaři dívce se vzácnou poruchou krvetvorby nasadili před rokem a v dalších měsících dávky medikace postupně snižovali. Poslední dávku imunosupresivní léčby Madlen dostala letos v květnu a nic jí tak už nebrání nástupu do mateřské školky. Díky příběhu Madlen byl loňský rok rekordní pro oba registry dárců kostní dřeně. Vstoupilo do nich přes 36 tisíc lidí, skoro třikrát víc než rok předtím. Do registru může vstoupit zdravý dospělý člověk vážící přes padesát kilo.