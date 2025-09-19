Jde o příběh, který vyvolal vlnu solidarity. Výzva otce vážně nemocné, tehdy dvacetiměsíční Madlen k darování kostní dřeně před půlrokem znamenala velkou odezvu – na sítích, v médiích i na ulicích a v lékařských zařízeních. Dokument Denisy Čížkové „Madlen – dívka, která inspirovala Česko“ zachycuje chvíle, kdy se semkla rodina i část národa. „(Poslední rok) nám ukázal společnost v jiném světle,“ uvedl v pořadu 90‘ ČT24 otec dívky Lukáš Přibyl s tím, že je občas možné věřit v zázraky.
„Je možné věřit v zázraky.“ Dokument o Madlen zachytil semknutí rodiny i části národa
58 minut