Koalice neví, zda bude mít dost hlasů k přehlasování veta o platech politiků

Nejistota do poslední chvíle. Vládní strany stále neví, jestli se jim v úterý podaří ve sněmovně přehlasovat prezidentské veto růstu platů ústavních činitelů. Přiznávají to koaliční lídři. Na opětovné schválení zákona zvyšujícího platy ústavních činitelů o téměř sedm procent potřebuje vláda podporu 101 koaličních zákoonodárců. Má jich sice o tři víc, všichni ale nejsou rozhodnutí hlasovat pro.

Pokud by koalice ve sněmovně 101 hlasů pro svůj návrh nezískala, vládní pokus nově upravit platy ústavních činitelů by ztroskotal. V zákoně přitom už dva měsíce chybí základní údaj, podle kterého má stát platy politiků či soudců vypočítávat.

„Myslím si, že by bylo lepší to nepřehlasovávat, ale je důležité mít dohodu na klubu,“ vyjádřil se místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Vladimír Balaš (STAN). „Neumím odhadnout, jestli se tady 101 poslanců připravených přehlasovat prezidentské veto sejde. A už vůbec neumím odhadnout, co se stane, když veto nebude přehlasováno. Pak jsme jen v chaosu,“ je přesvědčený šéf poslanců ODS Marek Benda. „Myslím, že budeme mít bohužel jasno minutu před hlasováním,“ dodal.

Soudci a státní zástupci i proto na schválení zákona nečekali a rozhodli, že si od ledna přesto platy zvýší. To kritizuje šéf Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Zvažuje, že pošle na soudy a státní zastupitelství finanční kontrolu. Tento týden se k jeho výhradám přidali další politici.

„Platové výměry bez opory v zákoně“

„Je mimořádně odvážné, a to opravdu rozvážně volím slova, že předsedové soudů podle mých informací podepisují platové výměry bez opory v zákoně,“ podivoval se před několika dny šéf resortu financí Zbyněk Stanjura (ODS).

„Platy se vyplácejí podle koeficientu 3,0. Tedy podle té zákonné úpravy, která byla účinná, dokud ji minulý rok nezměnil zákonodárce protiústavním zákonem, který byl zrušený nálezem Ústavního soudu,“ kontruje předseda Nejvyššího správního soudu Karel Šimka.

Prezident Petr Pavel vrátil 17. února zákon zpátky do sněmovny právě s odůvodněním, že by mohl být protiústavní. A to hlavně ve vztahu k platům soudců. Lidovci následně hlavu státu vyzvali, aby pomohla politickým stranám debatu o platech ústavních činitelů moderovat. Prezident to ale odmítl.