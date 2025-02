NKÚ má pochyby o výplatě zvýšených výdělků v justici, zvažuje kontroly

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) má vážné pochybnosti, jestli vedení justice mělo právo za letošní leden vyplatit soudcům a státním zástupcům zvýšené platy. České televizi to řekl prezident NKÚ Miloslav Kala. Po loňském rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) od nového roku chybí klíčové číslo, podle kterého stát výdělky vypočítává. A nový zákon dosud neplatí.

„Neexistuje zákon, to znamená, (že) není možné platy v současné době vyplácet. A podle informací z médií a vyjádření řady představitelů justice k té výplatě došlo ve výši, kterou odvozují z neexistujícího právního předpisu,“ tvrdí Kala.

Soudci a státní zástupci ale jakékoli pochybnosti o zákonnosti lednových vyplacených výdělků odmítají. Argumentují právě loňským verdiktem ÚS, z něhož odvozují svůj nárok na vyšší výdělky. Soudci a státní zástupci tak na rozdíl třeba od poslanců či senátorů na schválení novely zákona o platech ústavních činitelů nečekali.

Justiční šéfové tak od 1. ledna zvýšili platy soudců o bezmála sedm procent, státním zástupcům pak předsedové jejich úřadů přidali procent téměř čtrnáct. A to i přesto, že zákon to momentálně neumožňuje. Zástupci justice to odůvodňují už zmíněným loňským rozhodnutím ÚS.

Šéfové soudů mají jasno

„Máme celkem jasný názor na to, že je třeba postupovat podle toho, co nález Ústavního soudu minulý rok v květnu označil za ústavně konformní znění zákona o platech soudců,“ sdělil šéf Nejvyššího správního soudu Karel Šimka.

Konkrétně Ústavní soud loni v květnu zrušil snížení platové základny pro soudce pod trojnásobek průměrné mzdy. „Vycházíme z nálezu Ústavního soudu, který jednoznačně řekl, že koeficient 2,822 je protiústavní, a tím pádem vrátil situaci do legislativní úpravy, která platila předtím, což je trojnásobek,“ říká předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy.

Jenže tento výklad verdiktu ústavních soudců je podle šéfa NKÚ Kaly sporný. „Je pozoruhodné, že všechny ostatní instituce, které jsou v podobném režimu jako soudci, tak tuto interpretaci nesdílejí. Pokud se potvrdí informace z médií, může dojít k zařazení nové kontrolní akce, kterou bychom to prověřili,“ avizoval Kala.