Justiční šéfové už rozeslali soudcům platové výměry, příslušnou novelu ale ještě posoudí Senát

Soudy nečekaly na úpravu zákona o platech ústavních činitelů a justiční šéfové už rozeslali soudcům platové výměry, které počítají s růstem podle trojnásobku průměrné mzdy, řekl ČT ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). To je víc, než chce vláda. Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) přitom míní, že pokud vládní návrh nezačne platit do konce měsíce, ústavní činitelé nedostanou lednovou výplatu. Novelu ještě posoudí senátoři, a mnoho z nich má výhrady.

Sněmovní souhlas s novelou, která nastavuje výši platů ústavních činitelů, musí potvrdit ještě senátoři a prezident. Mají na to ale už jen necelý týden. „Pokud nebude účinnost od 1. února, tak nebudou mít mzdová oddělení z čeho vypočítat platy, to znamená dělali by poslanci, senátoři a ty další skupiny v zásadě zadarmo,“ varoval Jurečka.

Podle Blažka jsou soudci a státní zástupci připraveni. „Příslušní předsedové si už vydali platební výměry, takže už je jasné, jaký ten plat bude a vypočítali to podle toho nálezu Ústavního soudu. To znamená takzvaný trojnásobek,“ řekl.