ŽIVĚ: Sněmovna má projednat růst platů vrcholných politiků

Poslance patrně čeká úvodní debata o růstu platů vrcholných politiků poté, co Ústavní soud s platností od začátku roku 2025 zrušil zákonný koeficient pro jejich výpočet. Vládní novela zvyšuje platy pro příští rok téměř o sedm procent. Ve druhém čtení by měli poslanci projednat předlohu o zjednodušení rozvodového řízení. Na programu je také schvalování plánu zahraničních misí české armády na další dva roky a prodloužení působení britských vojenských instruktorů v tuzemsku o dalších pět let.