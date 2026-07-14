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Jako klíčovou vlastnost, bez níž se nikdo nestane špičkovým tenisovým hráčem, označila letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková lásku ke sportu. „Druhá věc je blízký tým, blízká bublinka, podporující rodina,“ říká jednadvacetiletá tenistka v pořadu Interview ČT24. Důležitá je podle Noskové také pracovitost. „Člověk na ten trénink prostě jde a nemudruje,“ míní. V rozhovoru s Jiřím Václavkem popsala své sportovní začátky, pocity z vítězství, které věnovala své zesnulé mamince i vztah s konkurentkou Karolínou Muchovou.