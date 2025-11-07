K hladkému předání moci dojde, říká Vlček. Ne bez problémů, míní Havlíček


Prezident Petr Pavel požádal premiéra v demisi Petra Fialu (ODS), aby všechny resorty svým nástupcům předal hladce a co nejrychleji. Podle ministra průmyslu a obchodu v demisi Lukáše Vlčka (STAN) k hladkému předání moci dojde, sám prý činí konkrétní kroky, řekl v Událostech, komentářích moderovaných Janou Peroutkovou. „Neprobíhá to hladce a neprobíhá to bez problému,“ oponoval 1. místopředseda ANO Karel Havlíček.

Havlíček připustil, že v případě ministerstva průmyslu a obchodu, které v možné budoucí koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů „s určitou mírou pravděpodobnosti“ povede, probíhá předání moci bez problémů. To se však dle něj nedá říct o vládě v demisi jako celku.

„Neprobíhá to hladce a neprobíhá to bez problému. My nechceme po té vládě nic jiného, než aby naplňovala zákony. A to se pochopitelně týká i rozpočtou. Jestliže tato vláda doposud nevložila rozpočet státního fondu dopravní infrastruktury, což jí ukládá zákon, (…), tak je to porušení zákona,“ zdůraznil Havlíček. „Ministr financí (Zbyněk Stanjura) se vysmívá lidem a nepředložil ani tento rozpočet, a dokonce nepředložil ani nový rozpočet do nové sněmovny,“ dodal.

Pavel přijal demisi Fialovy vlády
Prezident republiky Petr Pavel přijal demisi vlády z rukou předsedy vlády Petra Fialy (ODS)

Stanjurovy podmínky jsou vrchol, říká Havlíček. Jsou to přání, míní Vlček

„Úplný vrchol“ podle něj je, že si ministr financí v demisi klade podmínky. Tím Havlíček poukázal na skutečnost, že Stanjura řekl, že nový kabinet musí nejprve zaručit peníze na Dukovany a obranu. „Dávat si podmínku ohledně Dukovam je směšné. (...) Nám nemusí říkat, že máme pokračovat v Dukovanech, samozřejmě že v nich pokračovat chceme, a nemusíme se ho na to ptát. A co se týká armády, to je všechno otázka diskuze, otázka rozhodnutí sněmovny,“ podotkl Havlíček.

Vlček uvedl, že v této věci má pro Stanjuru pochopení. Spíše než za podmínky to považuje za přání, aby „došlo k určité kontinuitě“. „Pokud tady hovoříme o tom, že chceme plnit alianční závazky, (..) že projekt Dukovan je strategický, tak chápu v tomto případě ministra financí, že chce nějakým způsobem debatu nebo ujištění, že tyto prostředky v rozpočtu reálně budou,“ sdělil ministr v demisi.

Zároveň ovšem uvedl, že by vláda v demisi měla rozpočet do nové sněmovny poslat. Očekával by ale, že hnutí ANO bude mít připravený svůj vlastní návrh. „Pokud zde slyšíme čtyři roky od opozice, od hnutí ANO, že jsou připraveni vládnout, tak bych očekával, že v daný okamžik vytáhne ze šuplíku i svůj vlastní návrh rozpočtu,“ řekl Vlček.

Zda zaslat rozpočet do sněmovny, vyhodnotí vláda v listopadu
Uprostřed premiér Petr Fiala (ODS) a vpravo ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS)

Podle Havlíčka ale není možné návrh rozpočtu vypracovat bez detailních informací z jednotlivých resortů, které může úkolovat pouze vláda. „My máme nějakou úvahu, máme priority, víme, co chceme podpořit více, co možná méně, ale rozpočet je o tom, že musíte mít detailní informace a pravidelný kontakt s klíčovými lidmi na resortech, kteří vám řeknou, co je zazávazkováno, co se musí zaplatit, jaké jsou nespotřebované výdaje. A to vám můžou dát jenom konkrétní pracovníci na ministerstvech, které my dneska nemůžeme přece úkolovat,“ kontroval.

Havlíček by ukrajinskou vlajku sundával jinak. Politika je o symbolech, říká Vlček

Na otázku moderátorky, jestli mohlo středeční nezvolení dvou místopředsedů sněmovny včetně Jana Skopečka (ODS) s rozpočtem nějak souviset, Havlíček odpověděl, že to byl jeden z faktorů. „Jedna věc je ta, že si neplní zákonné povinnosti. Po nás se chce řada věcí, ale my v dané chvíli nejsme schopni fakticky pracovat. (…) Druhá věc je ta, že po nás opět něco chtějí, ačkoli tam stojí celý den a uráží úplně všechny. (…) Pak se diví, že naši poslanci jim v tajné volbě nedají hlas,“ sdělil.

Šéfem sněmovny je Okamura. Místopředsedové jsou zatím jen dva
Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD)

„Já sám jsem žil v tom, že jsou nějaké politické dohody od začátku dojednávány, a tady jsme viděli, že to tak úplně platit nebude,“ reagoval Vlček. „Politická kultura by se nějakým způsobem nastavovat měla, byly tady sliby o novém nastavování, (…) tady hned od začátku vidíme, že to nemusí být pravda,“ dodal.

Co se nového vedení Poslanecké sněmovny, jehož část byla zvolena ve středu, týká, hosté debaty se vyjádřili také k prvním krokům nového předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD). Reagovali konkrétně na jeho rozhodnutí odstranit z budovy sněmovny ukrajinskou vlajku, u čehož posléze sám asistoval.

Okamura nechal ze sněmovní budovy odstranit vlajku Ukrajiny
Předseda hnutí SPD Tomio Okamura

Podle Havlíčka na to má Okamura právo a solidarita s Ukrajinou se dá vyjádřit i jinými způsoby. Osobně by ale k odstranění vlajky přistupoval jinak. „Možná bych to udělal při jiné příležitosti, to znamená ne druhý den, kdy bych tam byl. Možná bych to udělal méně okázale. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že jednou tu vlajku sundat musíme, to je realita,“ řekl Havlíček s tím, že se nejedná o nepřátelský akt proti Ukrajině a její vlajky byly sundány i z jiných veřejných budov.

Vlček se k rozhodnutí Okamury sundat ukrajinskou vlajku z budovy sněmovny staví kriticky. „Podle mě to není šťastné. My jsme na to hned reagovali, tu vlajku jsme vyvěsili, protože právě politika o symbolech je. A pokud je zde stát, který brání Evropu před ruskou agresí, brání Evropu před tím, že na Ukrajině umírají malé děti a Rusko bombarduje nemocnice, tak prostě takovéto symboly jsou potřeba,“ míní ministr v demisi, který poukázal na skutečnost, že politici končící vládní koalice a Pirátů jako symbol nesouhlasu vyvěsili ukrajinské vlajky z oken svých poslaneckých klubů.

K hladkému předání moci dojde, říká Vlček. Ne bez problémů, míní Havlíček

