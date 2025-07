Důchod v lednu vzroste dle odhadu o 650 korun měsíčně

Průměrný důchod vzroste v lednu zhruba o 650 korun měsíčně. Vyplývá to z nových dat Národní rozpočtové rady, která získala Česká televize. Průměrná penze by tak na začátku příštího roku vystoupala na 21 700 korun. Podobným odhadem disponuje i ministerstvo práce, přesný návrh lednového zvyšování důchodů bude mít šéf resortu Marian Jurečka (KDU-ČSL) hotový v září. Zohlední inflaci mezi loňským červencem a letošním červnem.

„Počítáme v našem propočtu s inflací, s důchodcovskou inflací 3,1 procenta. Vyšel nám zatím předběžný odhad, že by nárůst důchodů měl být asi 649 korun, takže poměrně výrazný,“ popsal analytik Národní rozpočtové rady Michal Hlaváček.

Podle Jurečky to může být plus minus zmiňovaná částka. „Ale úplně přesný dopočet budeme mít 10. září, kdy budeme mít data i o růstu průměrné mzdy, pak to dopočítáme,“ dodal.

Zhruba o tři stovky by tak mohl stát podle předběžných propočtů zvýšit důchody všem penzistům bez rozdílu. Zbylá část poroste procentuálně. I příští rok tak dostanou víc přidáno ti, kdo mají vyšší důchody.