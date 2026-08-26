Antimonopolní úřad uložil firmám O2 a Sherlog za kartel pokutu přes 280 milionů


26. 8. 2026Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČTK

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil pokutu 262,3 milionu korun firmě O2 Czech Republic a 18,4 milionu korun firmě Sherlog Technology za kartelovou dohodu při nabídce a prodeji služeb monitoringu aut a dalších dopravních prostředků a elektronických knih jízd. Sherlog se také nesmí půl roku účastnit veřejných zakázek. Rozhodnutí je nepravomocné. O2 s ním nesouhlasí, podá proti němu rozklad a případně se bude bránit soudní cestou.

Firmy podle antimonopolního úřadu porušovaly zákon o ochraně hospodářské soutěže nejméně od 7. prosince 2012 do 9. června 2022.

Podle zjištění úřadu si firmy rozdělily zákazníky a pomocí vzájemné komunikace a výměny informací koordinovaly nabídku a prodej služeb monitoringu vozidel a dalších dopravních mobilních prostředků a elektronické knihy jízd. Vzájemná koordinace se týkala také nabídek zadavatelům veřejných zakázek ve výběrových řízeních.

Úřad se případem začal zabývat v roce 2022, kdy provedl také místní šetření u obou společností. Ve správním řízení zjistil, že dlouhodobě spolupracovaly při poskytování služby O2 Car Control. Podle mluvčího ÚOHS Martina Švandy jde o nejvyšší pokutu za posledních zhruba deset let.

„Rozhodnutí ÚOHS jsme obdrželi a nyní jej detailně analyzujeme. Jde o prvostupňové a nepravomocné rozhodnutí, s jehož závěry nesouhlasíme. Jsme přesvědčeni, že spolupráce se společností Sherlog byla legitimním obchodním vztahem mezi výrobcem technologického řešení a jeho distributorem a byla také v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Odmítáme proto závěr, že by šlo o zakázanou dohodu mezi konkurenty,“ řekla mluvčí O2 Veronika Zachariášová.

Antimonopolní úřad potvrdil vysoké pokuty za kartel stravenkových firem
Stravenková karta, ilustrační foto

Zakázaná dohoda o rozdělení zákazníků

Samotná obchodní spolupráce na společném produktu není podle úřadu předmětem postihu. Ovšem smluvní ujednání uzavřená v prosinci 2012 šla nad rámec běžné obchodní spolupráce, míní úřad. Podle tohoto ujednání byl Sherlog významně omezen při nabízení vlastního produktu Sherlog Trace, který představoval konkurenční alternativu k produktu O2 Car Control.

„Firma Sherlog nemohla v řadě případů nabízet svůj produkt bez předchozí komunikace a souhlasu O2. Tím vznikl mechanismus, na jehož základě si oba soutěžitelé rozdělovali zákazníky a koordinovali své obchodní aktivity. Společnosti si určovaly, kterým zákazníkům bude nabízen produkt O2 Car Control a ve kterých případech bude možné nabídnout konkurenční produkt SHERLOG Trace,“ popsal postup firem Švanda. Takové ujednání ÚOHS kvalifikoval jako zakázanou dohodu o rozdělení zákazníků.

Ve správním řízení úřad dále zjistil, že tento mechanismus nebyl pouze formálním a dočasným ustanovením smlouvy, ale dlouhodobě se uplatňoval v praxi. E-mailová komunikace mezi oběma společnostmi podle úřadu dokládá, že si firmy v konkrétních případech vzájemně sdělovaly informace o obchodních příležitostech a koordinovaly, kdo bude o daného zákazníka nebo veřejnou zakázku usilovat. Takový postup zjistil například ve vztahu k zakázkám pro Nové Město na Moravě, Letiště Praha či Zařízení služeb ministerstva vnitra.

Při výpočtu výše pokut hrála zásadní roli zejména dlouhá doba trvání protisoutěžního jednání, ÚOHS nezjistil žádné polehčující okolnosti. U společnosti O2 antimonopolní úřad k uložení zákazu plnění veřejných zakázek nepřistoupil, protože takový trest by mohl mít zásadní negativní dopady na hospodářskou soutěž v telekomunikačních službách, v níž společnost O2 dosahuje významných tržních podílů. Namísto toho navýšil pokutu o více než 75 milionů korun na výsledných 262,3 milionu korun.

Seznam Zprávy: ČEZ, EPH a Veolia čelí podezření z kartelu
Ilustrační foto

Výběr redakce

Antimonopolní úřad uložil firmám O2 a Sherlog za kartel pokutu přes 280 milionů

Antimonopolní úřad uložil firmám O2 a Sherlog za kartel pokutu přes 280 milionů

10:44Aktualizovánopřed 3 mminutami
Rusové útočili v Černihivu, Ukrajina zasáhla sklad Wildberries i rafinerii

Rusové útočili v Černihivu, Ukrajina zasáhla sklad Wildberries i rafinerii

10:36Aktualizovánopřed 10 mminutami
Se zákonem přicházíme kvůli rozpočtové odpovědnosti, říká Schillerová

ŽivěSe zákonem přicházíme kvůli rozpočtové odpovědnosti, říká Schillerová

03:22Aktualizovánopřed 17 mminutami
Do vzduchu se vrátily vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti

Do vzduchu se vrátily vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti

08:28Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Při požáru pákistánské nemocnice zemřelo čtrnáct novorozenců

Při požáru pákistánské nemocnice zemřelo čtrnáct novorozenců

07:27Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Republikánské primárky v Jižní Karolíně vyhrála sestra zesnulého senátora Grahama

Republikánské primárky v Jižní Karolíně vyhrála sestra zesnulého senátora Grahama

před 6 hhodinami
USA nechystají nové útoky na Írán, řekl Rubio spojencům

USA nechystají nové útoky na Írán, řekl Rubio spojencům

před 9 hhodinami
Imigrační agenti v USA v červenci zatkli 50 tisíc lidí, nejvíce od návratu Trumpa

Imigrační agenti v USA v červenci zatkli 50 tisíc lidí, nejvíce od návratu Trumpa

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Antimonopolní úřad uložil firmám O2 a Sherlog za kartel pokutu přes 280 milionů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil pokutu 262,3 milionu korun firmě O2 Czech Republic a 18,4 milionu korun firmě Sherlog Technology za kartelovou dohodu při nabídce a prodeji služeb monitoringu aut a dalších dopravních prostředků a elektronických knih jízd. Sherlog se také nesmí půl roku účastnit veřejných zakázek. Rozhodnutí je nepravomocné. O2 s ním nesouhlasí, podá proti němu rozklad a případně se bude bránit soudní cestou.
10:44Aktualizovánopřed 3 mminutami

ŽivěSe zákonem přicházíme kvůli rozpočtové odpovědnosti, říká Schillerová

Sněmovna ve středu pokračuje v opakovaném projednávání vládní novely k veřejným rozpočtům. Vetoval ji prezident Petr Pavel, podle kterého „ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz“. Vládní koalice veto s největší pravděpodobností přehlasuje. Opozice se obává dalšího utrácení a růstu státního dluhu. Předlohu hodlá napadnout u Ústavního soudu.
03:22Aktualizovánopřed 17 mminutami

VideoNacher a Havránek probrali rozpoznávání obličejů na stadionech

Fotbalové kluby by od podzimu příštího roku měly kontrolovat, jestli na stadion nechodí fanoušci se zákazem vstupu. Pomoci jim v tom má kamerový systém a digitální registr těchto osob. Poslanci zamýšlejí také zpřísnění pravidel zahalování obličeje, pyrotechnice či vbíhání na hřiště. Místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO) upozornil na to, jak by se zákaz vstupu vymáhal na stadionech soupeřů a možném zavedení takzvané face recognition (rozpoznávání obličeje) na všech stadionech první ligy. Místopředseda poslaneckého klubu Jiří Havránek (ODS) zmínil, že by systém měl být pasivní a neukládat údaje osob bez zákazu. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
před 2 hhodinami

Do vzduchu se vrátily vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti

Do vzduchu se vrátily vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti nad Oslavou, sdělil mluvčí armády Vladimír Holas. Už v pondělí armáda oznámila obnovení provozu českých vrtulníků platformy H-1, které působí v Polsku. Stroje se do provozu vrátily po červencovém pádu jednoho z nich na náměšťské základně. Vojáci tehdy pozastavili provoz všech svých helikoptér platformy H-1.
08:28Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Kroužek má dítě hlavně bavit. Rodiče by podle psycholožky měli upozadit své ambice

Výběr volnočasových aktivit pro děti by neměl být vedený ambicemi rodičů ani tlakem na výkon, podle školní psycholožky Markéty Švamberk Šauerové z Katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy je důležité zohlednit věk dítěte, jeho zájmy i to, kolik dalších povinností už má. Zvlášť opatrní by měli být rodiče při nástupu dítěte do první třídy. Vedle kroužků děti potřebují také odpočinek, volnou hru a čas, kdy se mohou jednoduše nudit.
před 4 hhodinami

Prioritou vlády je dostavba páteřní dálniční sítě do roku 2033, říká Bednárik

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v Interview ČT24 sdělil, že prioritou vlády je dostavba páteřní dálniční sítě do roku 2033. Jedinou výjimkou je podle něho dálnice D52 mezi Brnem a Vídní, kde je stavba komplikovaná kvůli Novomlýnským nádržím. „Tam jsme slíbili, že ji rozestavíme do konce našeho mandátu,“ doplnil a zdůraznil, že dostavbu páteřní sítě může ovlivnit i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Pořad moderoval Daniel Takáč.
před 5 hhodinami

Sněmovna přerušila projednávání Pavlova veta novely k rozpočtům

Sněmovna přerušila do středečního rána projednávání vládní novely k veřejným rozpočtům, kterou vetoval prezident Petr Pavel. Vládní tábor chce veto přehlasovat. Většinu jednacího dne vyplnily debaty o programu schůze. Opozice kromě sdílení výhrad k novele navrhovala řešit i jiná témata, zejména opatření proti suchu. Koalice ale podle očekávání pět desítek opozičních návrhů na doplňky programu odmítla hlasy zpravidla stovky ze 169 přítomných poslanců.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Ministerstvo ukončuje připomínky ke kulturní politice. Nikdo nás nepřizval, říkají umělci

Ministerstvo kultury v úterý uzavírá připomínky odborné veřejnosti k návrhu nové státní kulturní politiky do roku 2030. Někteří zástupci umělecké sféry si stěžují, že je k tvorbě materiálu nikdo nepřizval. A že dokument neotevírá zásadní témata, třeba situaci pracovníků na volné noze. Podle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) ale dokument stanovuje věcné priority resortu a garantovat finance předem nemůže.
před 15 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

před 17 hhodinami
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

před 18 hhodinami
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

včera v 10:19
Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

24. 8. 2026
Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

24. 8. 2026
V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

21. 8. 2026
Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

21. 8. 2026
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

20. 8. 2026
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

20. 8. 2026
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026