Analýza: Úspěch pěti kandidátů do Senátu už v prvním kole vyrovnal rekord

První kolo senátních voleb vyrovnalo rekord v počtu mandátů získaných v prvním kole. Podařilo se to pěti kandidátům, dalším třem takový úspěch utekl jen těsně. Volby také přinesly dva velmi těsné souboje o druhé postupové místo, upozorňuje analytik ČT Kamil Švec.
Senátní volby mají už své vítěze, kteří získali mandát už v prvním kole. Zvolením pěti senátorů byl vyrovnán dosavadní rekord z posledních voleb v roce 2024.
Uspěli senátoři, kteří svůj mandát obhajovali, ale také jeden nováček. Tím je předseda KDU-ČSL a jihomoravský hejtman Jan Grolich.
Ve volebním obvodu Vyškov získal 63,34 procenta hlasů. Kandidátka hnutí ANO Petra Absolonová o více než polovinu hlasů méně, kandidát Přísahy Jaroslav Fládr získal jen 6,66 procenta hlasů. Výhodou pro nového senátora tak jistě byla absence protikandidáta s podobným ideovým zaměřením.
Ještě jednodušší situaci měl senátor Jan Grulich (TOP 09), který obhajoval mandát v obvodu Rychnov nad Kněžnou. Nominovala ho koalice sněmovních opozičních stran a LES. Ve volbách měl pouze jednoho protikandidáta. Tím byl Petr Sadovský z hnutí ANO. Grulichovi se hned v prvním kole podařilo přesvědčit necelé dvě třetiny voličů (62,19 procenta hlasů).
Svůj mandát obhajoval také Jan Sobotka (STAN) na Trutnovsku, který je senátorem od doplňovacích voleb v roce 2018. Svůj hlas mu odevzdalo před 58 procent voličů. Čtvrtým úspěšným kandidátem je Tomáš Fiala (NČ). V Senátu je od roku 2020, kdy kandidoval jako člen ODS. V těchto volbách kandidoval už jako člen nového hnutí Naše Česko Martina Kuby.
Pětici úspěšných kandidátů uzavírá kandidát STAN a SLK Zbyněk Linhart v obvodu Děčín. Ve volbách uspěl u 52,22 procenta voličů a začíná mu tím třetí funkční období v horní komoře. Svým vítězstvím se řadí po bok lidoveckého senátora Jiřího Čunka. Právě těmto dvěma senátorům se podařilo zvítězit v prvním kole voleb dvakrát po sobě v řádných termínech voleb.
Nejtěsněji úspěch rovnou v prvním kole utekl v obvodu Praha 1 nakladateli a spisovateli Jiřímu Padevětovi, kterého nominovaly ODS, STAN, Piráti a TOP 09. Získal 49,64 procenta hlasů.
Blízko hranici pro zvolení v prvním kole byli také Josef Bazala (KDU-ČSL) v obvodě Uherské Hradiště (47,81 procenta hlasů a kandidát koalice sněmovních opozičních stran Ondřej Šimetka v obvodu Ostrava – město (46,74 procenta hlasů).
Každý hlas rozhoduje
Jen velmi těsně skončil souboj o druhé místo senátních voleb ve Žďáru nad Sázavou. Senátor Josef Klement (KDU-ČSL) se do posledních okamžiků přetahoval o postup do druhého kola s kandidátem koalice stran Radkem Černým (ODS). Při sečtení všech okrsků byl rozdíl mezi dvěma kandidáty pouhý jeden jediný hlas. Stávající senátor jich získal 11 373, třetí v pořadí 11 372. Vítěz tohoto souboje se v druhém kole se utká s někdejším předsedou SOCDEM Michalem Šmardou (nestr.), který se jako starosta Nového Města na Moravě chce vrátit do celostátní politiky.
Menší, ale přesto velmi těsný rozdíl hlasů rozhodl souboj v obvodu Litovel. Do Senátu se nedostane Michael Kohajda (nestr.), někdejší poslanec KDU-ČSL a dnes rektor Univerzity Palackého. Ve volbách skončil o pouhých 146 hlasů za Martinem Škurkem (ANO). Ten se setká v druhém kole se stávajícím senátorem Markem Ošťádalem (24/7).
Zejména první – nejtěsnější možný – případ, má ambici skončit žádostí o přezkum výsledků.