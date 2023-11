Írán na summitu ocenil aktivity Hamásu. V Londýně se konala další velká propalestinská demonstrace

Raísí podle listu The Times of Israel rovněž uvedl, že jediným řešením konfliktu je palestinský stát „od řeky k moři“, čímž prý fakticky vyzval ke zničení státu Izrael .

Konflikt mění spojenectví

Válka v Gaze změnila tradiční spojenectví na Blízkém východě, neboť Rijád v návaznosti na její vypuknutí navázal užší vztahy s Íránem, který je úhlavním nepřítelem Izraele. Saúdská Arábie také odmítla tlak Spojených států, aby odsoudila Hamás, a pozastavila své plány na normalizaci vztahů s Izraelem. Raísího cesta do Saúdské Arábie je první návštěvou íránské hlavy státu od chvíle, kdy Teherán a Rijád ukončily léta nepřátelství na základě dohody zprostředkované Čínou.

Mezi ministry zahraničí arabských zemí, kteří se ve čtvrtek sešli na mimořádné schůzce k přípravě summitu, panoval nesoulad ohledně budoucího přístupu k Izraeli. Některé státy v čele s Alžírskem vyzvaly k přerušení všech diplomatických styků s Izraelem, sdělili agentuře Reuters dva nejmenovaní činitelé. Skupina arabských zemí, které s Izraelem mají navázané diplomatické vztahy, se podle nich tomuto plánu vzepřela a zdůraznila, že je třeba zachovat otevřené kanály s vládou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Ředitelka Herzlova centra izraelských studií Fakulty sociálních věd UK Irena Kalhousová uvedla, že reakce arabských zemí byla zatím dosud umírněná, ale nyní v nich narůstá tlak veřejného mínění, aby byly v kritice Izraele mnohem ostřejší. Zmínila i prohlášení Raísího, které podle ní znamená „vytvoření Palestiny bez existence státu Izrael“. Írán a na něj navázané hnutí Hizballáh zatím prý však nechtějí jít do otevřené války s Izraelem, to ale podle Kalhousové neznamená že je na severní frontě klid.

„Zatím to vypadá tak, že Hizballáh ani Írán nemají zájem na tom, aby frontu otevřely naplno, také proto, že Spojené státy naznačily, že pokud se tak stane, tak ony se do války zapojí. A to je samozřejmě něco, co Hizballáh ani Teherán nemohou vyhrát. Budou se toho obávat,“ prohlásila Kalhousová ve vysílání ČT24.