Katar balancuje mezi Západem a Hamásem. Izrael prostředníka chválí, chce ale umlčet al-Džazíru

Al-Džazíra je v současnosti největší zpravodajská síť v arabštině, která poskytuje televizní a internetový obsah o aktuální situaci v Gaze, v Izraeli, jižním Libanonu a na dalších okupovaných palestinských územích. Al-Džazíra poprvé vysílala v roce 1996 a byl to první satelitní zpravodajský kanál v arabském světě, který nabízel řadu pohledů mimo regionální státní média.

Katarská televize neváhá kritizovat ani autoritářská vedení některých arabských zemí včetně Saúdské Arábie. Kromě kritiky ze strany Jeruzaléma čelí i negativním reakcím západních zemí v čele s USA. V minulosti totiž televize například vysílala prohlášení šéfa al-Káidy Usámy bin Ládina.

„Obecně vzato dává al-Džazíra větší prostor narativům majícím blíže k palestinské straně a v kontextu arabského světa státům a aktérům, kteří nejsou v konfliktu s Katarem. To ale neznamená, že by nyní přestala dávat prostor právě Izraelcům. Na al-Džazíře je řada reportérů, kteří se snaží o kvalitní novinařinu, ale pak tam jsou i různí tendenční komentátoři. Pozice al-Džazíry v izraelsko-palestinském konfliktu má svou dynamiku. Hlavně po zastřelení novinářky al-Džazíry Širín abú Aklehové loni v květnu její kritika Izraele vrostla,“ řekl webu ČT24 expert na Blízký východ Marek Čejka, který je autorem knihy Izrael a Palestina.

Al-Džazíra izraelská obvinění už dříve odmítla. Americký nezávislý Výbor na ochranu novinářů (CPJ) apeloval na Izrael, aby neuzavíral místní kancelář a umožnil médiím svobodně informovat o zpravodajských událostech v Izraeli a Gaze během současného konfliktu.

„Jsme hluboce znepokojeni hrozbami izraelských představitelů cenzurovat mediálního pokrytí probíhajícího konfliktu mezi Izraelem a Gazou, s použitím vágních obvinění z poškozování národní morálky,“ řekl koordinátor programu CPJ pro Blízký východ a severní Afriku Sherif Mansour. „CPJ vyzývá Izrael, aby nezakazoval al-Džazíru a umožnil novinářům dělat svou práci. Pluralita mediálních hlasů je nezbytná k tomu, aby byla moc zodpovědná, zejména v době války,“ dodal.

Izraelští představitelé dlouhodobě obviňují al-Džazíru ze zaujatosti vůči židovskému státu. Před pár lety přirovnal tehdejší izraelský ministr obrany Avigdor Lieberman katarské zpravodajství k propagandě ve stylu „nacistického Německa“.

„Po uzavření al-Džazíry volala už delší dobu hlavně izraelská pravice a ultrapravice, přičemž útoky ze 7. října tyto hlasy posílily i v dalších stranách. Uzavření stanice v Izraeli by se ale mohlo stát pro Izrael značně dvousečné, mimo jiné proto, že al-Džazíra by rozhodně o konfliktu informovat nepřestala. A ještě větší posun v kritice Izraele – který by poté zřejmě následoval – by se pak mohl skrze její globální vliv stát pro Izrael daleko reálnějším bezpečnostním rizikem, což je jeden z hlavních argumentů izraelských kritiků al-Džazíry,“ upozorňuje Čejka.