Vyhnat Palestince do Egypta nebo dovolit civilní vládu? Izrael zvažuje scénáře pro poválečnou Gazu

Podle expertů by přitom varianta smíšené palestinské civilní vlády byla dobrou, i když obtížnou možností. V takovém kabinetu by mohli působit různí zástupci palestinské společnosti včetně místních starostů a zřejmě by měla úzké vazby na Palestinskou samosprávu. Takový model vedení by navíc mohl podpořit Egypt, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty i Spojené státy.

Dokument izraelského ministerstva nakonec tuto variantu sám zavrhuje. Jedním z hlavních důvodů je to, že by nesloužila jako dostatečné odstrašení před dalšími útoky na Izrael. Ze stejného důvodu materiál spíše nepočítá ani s možností, že by v Gaze vznikl nový místní režim s podporou Jeruzaléma.

Pod správou OSN či arabských zemí

Teoreticky může Gazu po válce spravovat OSN jako bývalou zónu konfliktu. Profesor Stetter poukazuje například na dřívější uspořádání v Kosovu nebo Východním Timoru.

„V Pásmu Gazy to ale není reálné. V tomto případě by to bylo mnohem těžší, ne-li nemožné, protože tento konflikt je do značné míry středem zájmu globálního veřejného mínění. To, že zde mohou západní státy potenciálně hrát silnou roli, bude také pravděpodobně vnímáno velmi kriticky,“ poznamenal odborník s tím, že pro OSN by bylo velmi obtížné takový mandát získat.

Možností je rovněž nechat enklávu spravovat arabskými státy, ideálně ve spolupráci s Palestinskou samosprávou. „Mohlo by to být skutečně v zájmu některých arabských států, zejména těch, které mají silné výhrady k Muslimskému bratrstvu,“ řekl Stetter. Kromě Egypta se snaží potlačit Muslimské bratrstvo také Emiráty a Saúdská Arábie. Tyto země nyní kritizují Izrael a vyjadřují solidaritu s trpícími Palestinci, nicméně porážka Hamásu jako taková pro ně bude spíše dobrou zprávou.

Palestinci by v případě takové správy mohli nabýt dojmu, že jejich zájmy budou zastoupeny, podle Stettera by ovšem podobný scénář vyžadoval zapojení společných jednotek, ale i spolupráci s OSN a se západními státy, aby mohl fungovat. Kromě politické podpory by to znamenalo pro arabské státy i finanční podporu pro Gazu a zůstává otázkou, co jsou blízkovýchodní státy ochotny investovat. Podle Stettera by ale tento model znamenal větší bezpečnost pro Izrael.

Podle Milshteina by byla nejlepší kombinace dvou modelů – tedy vytvoření nové administrativy, kterou by řídili sami obyvatelé Gazy, ovšem s podporou místních lídrů, Fatahu a také pomoci ze strany USA, Egypta a možná i Saúdské Arábie.