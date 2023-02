Netanjahuova strategie železné pěsti. Frustrace Palestinců narůstá, Izraelci se bojí o demokracii

Mluvčí palestinského radikálního hnutí Hamás Házim Kásim uvedl, že Ben Gvirova návštěva Chrámové hory je zločinem a „pokračováním sionistické okupační agrese“. Ke kritikům kroku šéfa krajně pravicové strany Židovská síla se přidalo také Jordánsko, jehož diplomacie si předvolala izraelského velvyslance. Ben Gvirovu návštěvu Chrámové hory odsoudily také Spojené arabské emiráty a Egypt, které patří k hrstce arabských států, jež Izrael uznávají. Kritika zazněla rovněž ze Saúdské Arábie a Turecka. Jak připomněla Zbavitelová, dle dohody z roku 1967 mohou Židé na Chrámovou horu zavítat, ale nesmějí se tam modlit. Ben Gvir se sice nemodlil, nicméně Palestinci říkají, že návštěvy politiků jsou pokusem zvrátit tento status quo. Podobná návštěva v roce 2000 tehdejšího opozičního poslance Ariela Šarona vyvolala druhou palestinskou intifádu.

přehrát video Horizont ČT24: Analytik Tureček k diskutované návštěvě izraelského ministra na Chrámové hoře Zdroj: ČT24

Region na pokraji intifády? Některá média a odborníci s ohledem na situaci spekulují o tom, že region je na pokraji třetí palestinské intifády. Například politolog Jonathan Rynhold z Bar-Ilan University v Izraeli upozorňuje, že riziko jejího propuknutí je podstatně vyšší než za minulého kabinetu. „Nebezpečí existuje. Itamar Ben Gvir ho podceňuje. Bez něj by nynější konflikt s Hamásem nebyl,“ soudí expert. K riziku propuknutí intifády podle něj mimo jiné přispívá například právě zmíněná návštěva ministra v areálu mešity Al-Aksá, ale i špatné řízení palestinské samosprávy, která je dle něj zkorumpovaná a nedokáže lidem zajistit základní potřeby, na což upozorňuje i sloupkař a ředitel společnosti Holy Land Bond Gershon Baskin.

Fakta Palestinské intifády Palestinské intifády Dvě nejznámější ozbrojená lidová povstání Palestinců proti Izraeli jsou známá pod názvem intifáda – „válka kamení“.

První intifáda vypukla na okupovaných územích 9. prosince 1987, dvě dekády po konci šestidenní války, během které začala okupace a vojenská správa palestinských území (Pásmo Gazy, Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém).

Příčinou první intifády byla nespokojenost Palestinců, kteří neměli vlastní stát, rostla nezaměstnanost i zalidněnost palestinských území.

Mírový proces v té době navíc stagnoval a Palestinci se cítili být opuštěni jak arabskými státy, tak Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) Jásira Arafata.

Bezprostředním impulzem se stal incident z 8. prosince 1987, při kterém byli v uprchlickém táboře Džabálija v Pásmu Gazy izraelským kamiónem zabiti čtyři Palestinci. Ihned vzplály protesty v dalších táborech v Gaze i na Západním břehu Jordánu.

„Blýskat na lepší časy“ se začalo až po madridské konferenci o Blízkém východě v říjnu 1991, kde vedle sebe – po nátlaku USA a dalších mocností – poprvé zasedly izraelská i palestinská delegace. Intifáda začala slábnout po podpisu washingtonské mírové dohody v září 1993.

Jedenáct dní poté dal Arafat rozkaz k zastavení operací proti izraelské armádě. V pásmu Gazy a v Jerichu intifáda oficiálně skončila před jejich předáním palestinské autonomii 6. června 1994. Celkem bylo zabito přes 2100 Palestinců a přes 200 Izraelců a zraněno přes 25 tisíc lidí. Uvěznění neuniklo na 140 tisíc Palestinců.

Druhé palestinské povstání, zvané intifáda Al-Aksá, vypuklo 28. září 2000 poté, co ztroskotala mírová jednání mezi Izraelem a Palestinci v Camp Davidu ve státě Maryland. Toho dne navštívil tehdejší izraelský opoziční vůdce Ariel Šaron Chrámovou horu v Jeruzalémě, což Palestinci označili za provokaci. Bezprostředně nato vzplály krvavé střety mezi Palestinci a izraelskou policií v Jeruzalémě, na Západním břehu Jordánu i v pásmu Gazy.

Druhá intifáda skončila 8. února 2005 po setkání palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse s izraelským premiérem Šaronem v egyptském Šarm aš-Šajchu. Vyžádala si na 4700 mrtvých, z toho asi osmdesát procent Palestinců.

Zdroj: ČTK

„Hněv vůči palestinským vládám, Hamásu v Gaze a palestinské samosprávě na Západním břehu Jordánu je jasný a soustředěný,“ uvedl ve svém článku Baskin. Na nefunkčnost palestinské samosprávy upozorňuje i Kalhousová. „Palestinská samospráva je naprosto nelegitimní a z velké části i nefunkční instituce. To samozřejmě nepřispívá k tomu, aby situace byla klidná,“ okomentovala.

Ozbrojené skupiny i osamělí vlci Možné další vyostření podle The Guardian také zvyšuje fakt, že na Západním břehu Jordánu koluje více nelegálních zbraní než kdy dříve. Server Al-Džazíra také upozorňuje, že se v posledním roce na Západním břehu Jordánu objevilo několik ozbrojených skupin, které údajně nejsou pod kontrolou tradičních palestinských frakcí, jako je Hamás, Fatah nebo Palestinský islámský džihád. „Palestinská samospráva ztrácí kontrolu nad částí palestinského území, kde začínají volně působit různé ozbrojené organizace napojené na Hamás, Palestinský džihád, nebo jsou i samostatné,“ uvedla Kalhousová. Situaci podle Reuters také komplikují takzvaní „osamělí vlci“, kteří jednají na vlastní pěst. Izrael tvrdí, že tito mladí Palestinci jsou často radikalizováni videi na sociálních sítích od skupin, jako je Hamás, i když s nimi nejsou v přímém spojení. Palestinský analytik a politolog Ghassan Al Khatib z Birzeit University si ale myslí, že palestinský hněv je živen činy izraelských vojáků a osadníků. „Nepotřebují Hamás, nepotřebují Fatah, nepotřebují nikoho, kdo by je povzbuzoval. Jen sledují, co dělají izraelští vojáci, co dělají osadníci, a to jim stačí,“ dodal pro Reuters.

O intifádě se spekuluje již dlouho, frustrace narůstá Analytik Khaled Elgindy z Middle East Institute soudí, že současné napětí se velmi podobá situaci v roce 2000, kdy – jak již bylo zmíněno – Šaronova návštěva Chrámové hory vyvolala palestinské protesty, které přerostly v druhou intifádu. „Jiskrou teď může být cokoliv,“ podotýká. Politolog Marek Čejka pro Seznam Zprávy uvedl, že je pravděpodobné, že krajní pravice bude v izraelské vládě přitvrzovat. Třetí intifáda tak podle něj není vyloučená. „Ale spekulovalo se o ní v uplynulých patnácti letech mnohokrát, a přesto k ní nedošlo. Může ale dojít k rozvratu palestinské autonomie,“ okomentoval. Také Kalhousová říká, že o třetí intifádě se spekuluje již poměrně dlouho. Těžko se tak předjímá, jestli a případně kdy třetí intifáda vypukne – a kdy to svět za intifádu označí. „Situace je dlouhodobě nestabilní – a tím, že není žádná vize, že by mohlo dojít k mírovým jednáním, frustrace na straně Palestinců narůstá,“ uvedla s tím, že v regionu dorostla nová generace, která si druhou intifádu nepamatuje. „A to, jak strašná doba to byla. Ti můžou pak zase zvolit násilnou formu prosazování vlastních zájmů“.

Odkaz OSN žádá po Mezinárodním soudním dvoru vyjádření k okupaci palestinských území

Kdo bude mít pozitivní vliv Podle serveru The Guardian již otázkou není, zda by mohla třetí intifáda nastat, ale co lze udělat pro její odvrácení. Třicátého ledna navštívil Izrael americký ministr zahraničí Antony Blinken, který po jednání s Netanjahuem vyzval obě strany konfliktu k přijetí opatření, která by vedla k nastolení klidu a zmírnění napětí. Podle Reuters šlo o prohlášení, ve kterém nebylo znát žádný závazek Spojených států k řešení současné krize. Stejně tak The Guardian napsal, že „vágní výzvy ke klidu krizi neukončí“. Podle Kalhousové jsou ale po nástupu nové izraelské vlády Spojené státy více viditelné. „Poslední návštěva amerického ministra zahraničí ukázala, že Američané jsou připraveni Netanjahuovi říci, co si myslí o připravovaných reformách. Blinken také nabádal k tomu, aby Izrael situaci na Západním břehu neeskaloval. Jestli někoho bude Netanjahu poslouchat, jestli z někoho má nějaký respekt, tak je to USA,“ myslí si.

Pozitivní roli by mohly podle Kalhousové sehrát také arabské země, které mají s Izraelem podepsány Abrahámovské dohody , tedy Spojené arabské emiráty a Bahrajn. „Na tom Netanjahuovi strašně záleží. Kdyby v případě vypuknutí nepokojů a nějakých radikálně ostrých zásahů ze strany Izraele tyto země pohrozily, že Abrahámovské dohody vypovědí, to je něco, u čeho by Netanjahu zpozornil,“ podotkla. Situace dle Reuters staví tyto arabské spojence do nepříjemné pozice. „Jak Spojené arabské emiráty, tak Bahrajn takovou vládu určitě neupřednostňují, protože vědí, že to otestuje jejich vztahy s Izraelem,“ myslí si saúdskoarabský analytik Aziz Alghashian oslovený agenturou Reuters. „Pokud dojde k vyostření konfliktu, budou pod tlakem, aby nějak zareagovaly,“ dodal. Netanjahu se dle Kalhousové každopádně dostal do složité situace, protože jeho koaliční partneři mají velký potenciál jej „vydírat“. „De facto jim zatím jde více méně na ruku. Uvidíme, jak se vyrovná s realitou a jeho instinktem spíše hráče statutu quo. On není politik, který by vyhledával konflikty, války, ale má ve vládě radikály a extremisty, se kterými se těžko vládne umírněným způsobem,“ konstatovala.