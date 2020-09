Trump: Uznat Izrael by mohlo pět dalších zemí. Bahrajn a Emiráty s ním navázaly vztahy

Navázat diplomatické vztahy s Izraelem by mohlo dalších pět nebo šest zemí. Uvedl to americký prezident Donald Trump ve Washingtonu před podpisem dohod o plnohodnotných diplomatických vztazích, které židovský stát navázal s Bahrajnem a Spojenými arabskými emiráty (SAE). Z arabských zemí do úterního podpisu normalizovaly vztahy s Izraelem jen Egypt a Jordánsko.