Emiráty vnímají Írán jako takovou hrozbu, že jim stojí i za vztahy s Izraelem, říká zpravodaj Borek

„Spojené arabské emiráty byly už dlouhé roky spojencem židovského státu. Nyní je to formalizováno. Ten symbol není triviální. Je to symbol toho, že státy Perského zálivu, Arabskými emiráty to totiž pravděpodobně nekončí, vnímají společnou hrozbu v podobě íránského vlivu jako natolik závažnou, že formalizují vztahy s Izraelem,“ uvedl zpravodaj ČT na Blízkém východě David Borek. Podle něj bude mírová dohoda podepsána v USA, v Bílém domě, pravděpodobně do tří týdnů.

Většina arabských zemí židovský stát od jeho vzniku po druhé světové válce neuznává, mírovou smlouvu má podepsanou pouze s Egyptem a Jordánskem. Jednání se Spojenými arabskými emiráty trvala rok a půl, roli prostředníka v nich hrály Spojené státy.

„Od podepsání dohody mezi Izraelem a Jordánskem před 25 lety nebylo dosaženo v mírovém procesu na Blízkém východě takového pokroku,“ nechal se slyšet americký prezident Donald Trump.

„Na jedné straně pozorujeme, minimálně posledních deset let, neformální sbližování Izraele a sunitských monarchií perského zálivu. A to, co se v neděli oznámilo, je prvním, naprosto oficiálním de iure přiznáním této neformální aliance. Ta je spojena nikoliv nějakými vnitřními hodnotami, že by to byly státy, které by si byly ve vnitřní struktuře podobné, ale spojuje je vnější zájem, aby byla zadržována, nebo zcela potlačována íránská osa, která se v posledních deseti letech také zformovala,“ dodal zpravodaj ČT na Blízkém východě.