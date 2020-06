Plán anexe židovských osad v Palestině není známý. Ví o něm jen nejbližší okruh premiéra

„Nikdo neví, o jaké osady se přesně jedná. Ví to jen pár lidí v okruhu Benjamina Netanjahua. Dokonce je možné, že i on sám to neví, ale nechává si kolem celého plánu diplomatickou pružnost,“ popisuje situaci Borek.

Jediný konkrétní plán, který unikl na veřejnost a stále se o něm jedná, je ten, který na začátku roku předložil americký prezident Donald Trump. „Konceptuální mapa Trumpova mírového plánu zobrazuje široký, třicetiprocentní pás území Západního břehu s množstvím zálivů, které spojují všechny židovské osady,“ doplnil zpravodaj Borek.

Patnáct osad se má stát enklávami uprostřed Palestiny: například Elon More poblíž Náblusu nebo nedaleká Har Bracha se slavným vinařstvím.