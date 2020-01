Izraelská armáda před oznámením mírového plánu vysílá posily k hranici s Jordánskem

Oslo II. (1995)

Ve Washingtonu byla 28. září 1995 podepsána dohoda (Oslo II.) o rozšíření palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu. Izraelská armáda se poté stáhla z měst Džanín, Nábulus, Tulkarm, Kalkílija, Ramalláh a Betlém na Západním břehu Jordánu, Palestinci si zvolili samosprávnou radu a prezidenta a Západní břeh Jordánu byl rozdělen do tří zón, A, B a C (do první spadají palestinská města a plně je ovládá palestinská správa, ve druhé je kontrola společná, v zóně C má Izrael armádu a zajišťuje i civilní správu).