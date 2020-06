Pokud Izrael anektuje osady, vyhlásíme svrchovaný stát. Palestina podala protinávrh k Trumpovu plánu

Izraelská vláda začátkem července spustí legislativní proces anexe

Ištaja rovněž sdělil, že izraelská anexe má několik dimenzí a palestinská snaha jí zabránit má dvě fáze. První dimenze anexe se podle palestinského premiéra uskutečnila 20. dubna, kdy jeho izraelský protějšek Benjamin Netanjahu a jeho koaliční spojenec Benny Ganc podepsali dohodu, v níž stojí, že Izrael má právo části Západního břehu anektovat.

Ištaja dodal, že Izrael v přípravě anexe už podnikl menší kroky na místě. Druhá etapa se očekává 1. července, kdy izraelská vláda a možná i parlament zahájí legislativní proces anexe. „V Izraeli bývala debata rozdělena mezi mírový a okupační tábor,“ upozornil Ištaja a dodal, že následně se debata rozdělila na ty, kteří chtějí zachovat současný stav, a ty, kteří chtějí okupaci.

„Nyní debata už není mezi těmi, kteří chtějí anektovat, a těmi, kteří to nechtějí, debata je o tom, co anektovat,“ zdůraznil premiér. Ištaja prohlásil, že anexe je existenční hrozbou pro palestinský lid, a doplnil, že takový krok by byl závažným porušením dohod s palestinskou autonomií. Poznamenal, že Ramalláh sice už ukončil bezpečnostní koordinaci s Izraelem, nyní by ale palestinská autonomie mohla stáhnout uznání Izraele.