Evropské státy kritizují Netanjahuův plán na anexi údolí Jordánu. Porušil by podle nich mezinárodní právo

Kritika OSN i islámských zemí

Podobně se ve středu vyjádřil generální tajemník OSN António Guterres. „Takové kroky, pakliže by byly uskutečněny, by představovaly závažné porušení mezinárodního práva,“ prohlásil a dodal: „Byly by zničující pro šance na oživení vyjednávání o míru v regionu, zároveň by silně podkopávaly proveditelnost řešení se dvěma státy.“

Saúdská Arábie svolala mimořádnou schůzi ministrů zahraničí Organizace islámské spolupráce (OIC). Islámské království označilo Netanjahuův plán za „neodůvodněný“ a za „velice nebezpečnou eskalaci proti Palestincům“. Uvedlo také, že židovský stát by tím „porušil mezinárodní právo“ a „podkopal snahy o dosažení míru“.

Prohlášení šéfa izraelské vlády již během úterka odsoudil předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás, jordánský ministr zahraničí i Liga arabských států.

Detaily plánu

Netanjahu v úterý oznámil, že je připraven anektovat strategicky významnou východní část okupovaného Západního břehu Jordánu, pokud jeho strana Likud vyhraje 17. září volby. Oblast tvoří hraniční pásmo s Jordánskem. V současnosti většinou spadá do takzvané zóny C pod plnou bezpečnostní i civilní správou Izraele. Na vytvoření zón se představitelé obou států shodli v polovině devadesátých let v mírové dohodě z Osla.