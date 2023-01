Při zásahu izraelské armády na Západním břehu Jordánu zemřelo devět Palestinců

Jednou z obětí je podle palestinských úřadů starší žena. Ze třinácti zraněných jsou tři ve vážném stavu. Podle listu The Times of Israel jde o jeden z nejtragičtějších střetů na Západním břehu za posledních několik let.

Stanice Kan informovala, že izraelské jednotky vtrhly do uprchlického tábora v Džanínu, aby zadržely vysoce postaveného člena ozbrojené skupiny Islámský džihád, který údajně připravoval teroristický útok. Ozbrojenci z této skupiny podle deníku The Times of Israel na vojáky útočili pomocí střelných zbraní a výbušnin. Podle svědků, na které se odvolávají izraelská média, těžce vyzbrojení vojáci přijeli do tábora s buldozery. V úzkých uličkách se pak dlouho ozývala střelba a exploze. Místní mládež házela kameny na armádní vozidla.

Podle agentury Reuters zástupci ozbrojených skupin Islámský džihád a Hamás uvedli, že na zasahující vojáky útočili. Sestřelili také malý armádní průzkumný dron, což je vidět na videích zveřejněných na sociálních sítích.

Když se vojáci stáhli, tak se civilisté vrátili do Džanínu, aby zkontrolovali, zda na místě nezůstali zranění. Dvoupatrová budova, která byla ohniskem bojů, zůstala těžce poškozená. Úřady nezaznamenaly žádné oběti na izraelské straně. Podle vojenského prohlášení byl při zásahu zadržen nejméně jeden Palestinec, napsala agentura Reuters.