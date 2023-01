Netanjahu s „těžkým srdcem“ odvolal ministra vnitra Deriho

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli oznámil, že z funkce odvolává ministra vnitra a zdravotnictví Arjeho Deriho. Odvolání lídra izraelské ultraortodoxní strany Šas a premiérova významného spojence přichází po středečním rozhodnutí nejvyššího soudu. Ten Derimu zakázal zastávat ministerskou funkci kvůli minulým trestným činům i jeho slibu, že se vzdá politického života v rámci dohody o vině a trestu. Tu uzavřel loni poté, co byl obviněn z daňových deliktů. Píše o tom list The Times of Israel.