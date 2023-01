Izraelský ministr musí podle soudu opustit funkci. Nově chce „alternovat“ premiéra Netanjahua

Ve středu izraelský nejvyšší soud rozhodl, že Arje Deri nemůže být ministrem, jelikož byl v minulosti několikrát odsouzen, mimo jiné za korupci. Lídr ultraortodoxní strany Šas je od konce prosince ministrem vnitra a zdravotnictví, loni byl odsouzen kvůli porušování daňových zákonů a už před dvaceti lety také za braní úplatků ve funkci ministra vnitra. Strávil tenkrát skoro dva roky ve vězení.

Deri, který je Netanjahuovým dlouholetým spojencem, podle izraelských médií v předchozích dnech prohlásil, že z vlády neodejde, i když soud rozhodne v jeho neprospěch.

Hledání náhradní funkce

Podle čtvrteční reportáže izraelského 12. kanálu Deri a Netanjahu vedou rozhovory a zvažují další postup v naději, že se jim podaří pro Deriho vymyslet náhradní funkci, kterou by mohl zastávat v nové vládě. Reportáž tvrdí, že Netanjahu a Deri chtějí mít plán ještě předtím, než Deri oficiálně odstoupí nebo bude odvolán.

Podle nevládní organizace Hnutí za kvalitní vládu, která stížnost na Deriho k nejvyššímu soudu podala, by měl Netanjahu verdikt soudu respektovat a odvolat ho. „Vláda není rehabilitační zařízení pro zločince,“ napsala organizace v prohlášení. Výrok soudu označila za „důležitý krok k zachování vlády práva a vítězství pro celou izraelskou společnost“.

Deri prý všechny nabídky odmítl

Netanjahu podle stanice Kan plánuje Deriho zbavit funkce ministra o víkendu a bude muset oznámit náhradníka. Podle 12. kanálu Deri žádá o funkci alternujícího premiéra a trvá na tom, aby mohl být nadále členem bezpečnostního kabinetu.

Netanjahu mu prý nabídl řadu jiných řešení, včetně funkce předsedy parlamentu, což ale Deri odmítl. Netanjahu údajně také nabídl, že prosadí nový zákon, který by nejvyššímu soudu rozhodovat o ministerských postech znemožnil.

The Times of Israel píše, že Deriho jmenování alternujícím premiérem je spíše nepravděpodobné; bylo by to riskantní a mohlo by mu to zablokovat možnost sloužit i jako řadový poslanec. Pokud všechny ostatní plány selžou, server píše, že by Deri mohl dostat pozici jako pozorovatel v bezpečnostním kabinetu země.