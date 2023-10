Hamás propustil dvě rukojmí, potvrdil Izrael

Hamás popřel, že by se chystal propustit desítky zadržovaných

Americký prezident Joe Biden v pondělí na otázku možnosti příměří odpověděl, že Hamás musí nejprve propustit všechna rukojmí. „Měla by být propuštěna rukojmí, a pak se můžeme bavit,“ uvedl Biden podle agentury Reuters. Ta také s odkazem na nejmenované zdroje píše, že Spojené státy radí Izraeli, aby ještě s pozemní operací v Pásmu Gazy posečkal, aby bylo víc času na jednání o propuštění dalších rukojmí.

Zástupce Hamásu v Libanonu Usáma Hamdán podle televize al-Džazíra v pondělí večer zpochybnil zprávy, že se hnutí chystá v noci na úterý propustit padesát zadržovaných dvojích občanů. Zprávy o jejich možném propuštění se objevily v izraelských médiích. Podle Hamdána to jsou „fámy“.

Zpravodajský list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje píše, že jednání o propuštění 50 rukojmích v pondělí nepokročila, protože Hamás požaduje, aby bylo do Pásma Gazy v rámci pravidelné humanitární pomoci dodáno také palivo. Izraelští činitelé se naopak podle WSJ obávají, že by Hamás a další militantní skupiny v Gaze palivo využily k vojenským účelům. Podle listu izraelští činitelé trvají na tom, aby byli nejdříve propuštěna všechna rukojmí.

V pátek Hamás propustil dvě Američanky – Judith Raananovou a její dceru Natalii. V jejich propuštění sehrál významnou roli Katar.

Hamás dříve uvedl, že sám v Pásmu Gazy drží dvě stě rukojmí a padesát dalších je v rukách jiných ozbrojených skupin. Teroristé dále tvrdí, že přes dvacet rukojmí zabily izraelské nálety.