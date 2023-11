Z Pásma Gazy přejely do Egypta sanitky se zraněnými. Na přechod se chystají i cizinci

První skupina zraněných Palestinců v sanitkách přejela hraniční přechod Rafáh z palestinského Pásma Gazy do Egypta, píše Reuters. Katarská televize al-Džazíra uvedla, že palestinský úřad pro hraniční přechody ve středu ráno zveřejnil seznam více než 500 cizinců a lidí s dvojím občanstvím, kteří budou moci odejít. Podle The New York Times je mezi nimi i držitel českého pasu. Odchod první skupiny cizinců dojednal Katar mezi Egyptem, Izraelem a Hamásem, uvedla agentura Reuters.