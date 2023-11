Na severu Gazy dochází k tvrdým střetům. Macron vyzval k pauze a příměří

„Měli jsme velmi obtížné dny, ale víte přece, co tam děláme. Naši bojovníci je prostě zašlapávají do země. S vaší a boží pomocí s nimi skoncujeme,“ řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu, jenž znovu navštívil jednotky dislokované kolem Pásma Gazy. Spolu s vojáky sledoval na obrazovce průzkum oblasti a pomodlil se s nimi.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pátek v rozhovoru pro BBC prohlásil, že izraelské bombardování Pásma Gazy „nemá žádné ospravedlnění“ a Jeruzalém by profitoval z příměří. Macron uznal, že Izrael má právo se chránit, a odsoudil teroristické činy Hamásu, ale „neexistuje jiné řešení, než nejdříve humanitární přestávka, přecházející v příměří“. To přispěje k ochraně civilistů, kteří nemají s teroristy co do činění, míní francouzský prezident.

Izrael je údajně připraven na rok bojů

Netanjahu na to reagoval slovy o tom, že by zahraniční státy měly odsoudit Hamás spíše než Izrael, který se civilisty snaží dostat z míst bojů. Izraelská armáda uvedla, že za poslední dva dny se ze severu Gazy na jih pásma vydalo přes sto tisíc Palestinců, přičemž už předtím tak učinily další statisíce.

Podle izraelské televize Channel 12, jež se odvolává na nejmenované zdroje, je izraelská armáda připravena rozšířit vojenské operace i do oblastí, kde dosud nikdy nepůsobila, a počítá s tím, že boje v Pásmu Gazy potrvají rok. „Není žádný tlak na spěch. To je zpráva, kterou armádní velitelé dostávají neustále: Pracujte pomalu a bezpečně. Dosáhněte výsledků,“ uvedl Channel 12.

Na konci bojů má dle armády být splnění izraelského cíle a nástup nové vlády v Gaze, v níž nebude zastoupeno teroristické hnutí Hamás a která nebude podporována Íránem.