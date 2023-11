Izrael souhlasil s pauzami v bojích, tvrdí Bílý dům

Mnozí Palestinci prchali ze severní válečné zóny na jih po nebezpečné trase poté, co je Izrael vyzval k evakuaci. Mnozí z nich však zřejmě zůstávají na severu a tísní se také v nemocnicích Šífa a Kuds, zatímco kolem nich zuří pozemní boje a dopadají další bomby. Izrael tvrdí, že Hamás má v nemocnicích a pod nimi svá velitelská centra.

Násilí páchané židovskými osadníky na Západním břehu od 7. října prudce vzrostlo, varuje v komentáři britský list The Economist. Již loňský rok byl přitom pro Palestince na Západním břehu nejsmrtelnější za posledních dvacet let.

Izraelští vojáci provádějí razie na okupovaném Západním břehu Jordánu ve zvýšené míře už několik měsíců. Zásahy jsou ještě častější po 7. říjnu, kdy teroristé z Hamásu zaútočili na jih Izraele a zabili přes čtrnáct set lidí, převážně civilistů, a další dvě stovky osob unesli do Pásma Gazy. Při útocích izraelské armády a osadníků zemřelo na Západním břehu Jordánu od té doby přes 170 Palestinců, uvádí Reuters.

Americký prezident Joe Biden marně naléhá na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby osadníky omezil. Zdá se, že extrémní pravicoví osadníci, kteří zastávají klíčové posty v Netanjahuově kabinetu, nemají chuť situaci uklidnit, píše Economist.

Šéf Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) Philippe Lazzarini se obává rizika rozšíření situace, která panuje v Pásmu Gazy, právě na Západní břeh Jordánu. Lazzarini varoval, že to na tomto okupovaném palestinském území „vře“.

Diplomatické snahy v Paříži i Kataru

V Paříži se ve čtvrtek koná humanitární konference, kde je středobodem jednání právě blízkovýchodní válka. Účastní se zástupci řady západních a blízkovýchodních států, včetně palestinské správy ze Západního břehu. Izrael na konferenci chybí.

O příměří mezi Izraelem a Hamásem by mělo usilovat mezinárodní společenství, řekl na úvod konference francouzský prezident Emmanuel Macron. „K neštěstí Izraelců se teď přidává to, které prožívají Palestinci. Na to nesmíme zapomínat, všechny životy jsou si rovny a nikdo není nadřazený. Pro všechny, kteří se řídí jasnými humanistickými hodnotami, neexistuje dvojí metr,“ prohlásil Macron.

Palestinský premiér Mohammad Štajje doufá, že konference přinese jednotu a ukáže, že si všichni přejí mír. „Musíme se bavit nejen o budoucnosti Gazy a všech palestinských území, ale také Izraele. Mezinárodní soudy musí jednoznačně odsoudit všechny, kteří se dopustili zločinů,“ konstatoval Štajje.