Násilí na Západním břehu hrozí další kulminací. I s tím, jak se židovští osadníci víc ozbrojují

Organizace Spojených národů eviduje na Západním břehu Jordánu od 7. října celkem sto sedmdesát útoků na Palestince. Tyto násilnosti mají většinou jediného původce – komunity židovských osadníků. Některé incidenty uplynulých týdnů jsou velmi vážné.

„Mého bratra zranila střela na krku a vyšla druhou stranou. Další dostal do zad a ta prošla až do hrudníku. Můj otec byl postřelen, projektil se zastavil v jeho paži. Trvalo to pouhých deset minut, než zemřel,“ vylíčil zaměstnanec samosprávy Mohammad Wádí. Zpravodajům agentury Reuters popsal ozbrojený útok z 12. října, při kterém byli zabiti jeho otec i bratr. Židovští osadníci doprovázení vojáky tehdy konfrontovali pohřební průvod tří mužů zabitých o pouhý den dříve.

Při jiném incidentu zase neznámí útočníci zabili mladého židovského řidiče, když spustili palbu na jeho projíždějící auto.