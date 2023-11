Když Hamás vyšle rakety, není se kam schovat. Útok teroristů poznamenal i opomíjené Beduíny

Když usedal za volant, netušil, k čemu se po prašných silnicích, které za léta šoférování zná do detailu, řítí. Volání o pomoc totiž přišlo z hudebního festivalu Tribe of Nova u kibucu Reim, který napadli teroristé Hamásu z nedalekého Pásma Gazy.

V šest hodin ráno 7. října probudila řidiče minibusu Youssefa Ziadnu zpráva od zákazníka s žádostí o pomoc. „Ani jsem si neopláchl obličej, ani jsem se neoblékl,“ řekl Ziadna. „Tady na jihu je to běžné,“ vysvětlil s tím, že se domníval, že jede pasažéra odvézt do bezpečí před jedním z raketových útoků Hamásu.

Pod sprchou střel se mu podařilo dojet na místo festivalu k pasažérům. „Řekl jsem jim, aby jich přivedli co nejvíc,“ popsal. Do minibusu pro čtrnáct lidí se jich vsoukalo 24, cestou zachránili další pár. Za neustálé střelby, která přicházela ze země i od paraglidisty ze vzduchu, se mu podařilo ujet pryč.

Schovaný v příkopu se rozhodl, že neotočí. „Měl jsem možnost se vrátit. Slabší člověk by se na té křižovatce možná otočil,“ řekl Ziadna. „Ale já jsem si řekl, že v žádném případě, že se vrhnu vstříc smrti, pokud to znamená, že mohu zachránit životy.“

Beduínům schází mezinárodní zastoupení, domnívá se starosta Rahatu Ata Abu Madighem. „Naším hlasem je stát Izrael,“ řekl listu The Times of Israel (ToI). Jenže zhruba 300tisícová beduínská menšina je podle něj Jeruzalémem dlouhodobě přehlížená, což se nyní odráží i v dopadech teroristického útoku.

Muži z rodiny Ziadnaových tak každý večer usedají před domkem z betonu a vlnitého plechu v Negevské poušti nedaleko Rahatu, aby se modlili za unesené. „Čekání na ně je to nejtěžší, co si člověk dokáže představit,“ řekl popsal Ali, který v domě žije.

Izraelští představitelé však beduínskou komunitu v posledních týdnech nezanedbávali - navštívil ji prezident Jicchag Herzog, ministr války válečného kabinetu Benjamin Ganc i ministr pro diasporu Amichai Chikli.

„Mohl by to být začátek nové kapitoly ve vztazích mezi Státem Izrael a beduínskou komunitou a časem by to mohlo vést k vyřešení mnoha problémů, které naši komunitu trápí od roku 1948,“ řekl starosta s odkazem na rok vzniku Státu Izrael, kdy Beduíni uvnitř jeho hranic získali izraelské občanství.

Dobrovolníci překonávají rozdíly

Že je překonávání rozdílů možné, dokazuje dění ve velké tělocvičně v Rahatu, kde dobrovolníci plní balíčky s pomocí. Na stěnách vedle sebe visí nápisy v hebrejštině i arabštině.

Krabice putují jak do beduínských vesnic, tak židovských osad, přestože se Arabové po masakru obávali vstoupit do židovských oblastí a Izraelci zase do arabských komunit. Pokud pracujeme spolu, je tu naděje, popsala jedna z dobrovolnic.

Tomu věří i řidič Youssef Ziadna, který nasadil svůj život, aby z hudebního festivalu odvezl třicet Židů. „Jsme jeden národ, jsme Izraelci. Žijeme tu společně a musíme kráčet bok po boku,“ dodal.