Izraelská armáda hlásí další mrtvé vojáky. V Gaze prý nefungují telefony ani internet

Izraelští vojáci ve věku od 19 do 24 let z brigády Givati přišli o život poté, co jejich obrněné vozidlo zasáhla protitanková řízená střela. Další čtyři vojáci vyvázli se zraněním. Portál The Times of Israel připomněl, že v úterý armáda ohlásila, že dva vojáci z brigády byli zabiti při dvou střetech v Pásmu Gazy a že vážná zranění utrpěli dva vojáci ze 7. obrněné brigády a dva vojáci z brigády Givati. Tyto údaje nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Palestinská telekomunikační společnost Paltel mezitím ohlásila, že telefonní linky, mobilní komunikace a přístup na internet jsou v Pásmu Gazy opět „kompletně přerušeny“.

„S politováním musíme oznámit našim krajanům v milované zemi úplné přerušení komunikace a internetových služeb v Gaze,“ citovala agentura AFP ze sdělení společnosti, která je podle agentury Reuters největším poskytovatelem telekomunikačních služeb v Pásmu Gazy. V neděli Paltel oznámil, že v Pásmu Gazy opět začíná fungovat internet a telefonické spojení, které byly od pátku vyřazeny z provozu.