Stříleli všemi směry, čekali u východů, říkají přeživší o útoku Hamásu na izraelský festival

Lidé se z místa snažili uprchnout k autům a odjet, ale už na ně čekaly džípy plné ozbrojenců. „Stříleli a my jsme se dostali do bodu, kdy všichni zastavili svá vozidla a začali utíkat. Schovala jsem se do stromu, takového keře, a oni začali střílet na lidi. Viděla jsem masy zraněných lidí kolem. Já byla v keři a snažila se pochopit, co se děje,“ uvedla.

Na záběrech od účastníků akce je vidět, jak se teroristé snáší na padácích. Další přijeli v dodávkách. Chvíli poté začali civilisty unášet a zabíjet. Podle CNN se na místě našlo nejméně 260 těl. Mnozí stále nemají zprávy o tom, co se stalo jejich blízkým.

„V deset hodin mi volala dcera a říká: Mami, bombardovali nás, stříleli po nás. Trefili auto, nemůžeme odjet, všichni kolem jsou zranění. Byli tam ve čtyřech, ještě děti, všechny postřelili, krváceli. Říkala mi: Mami, pomoz nám, nevíme, co máme dělat. A já jí do telefonu odpovídala, že ji milujeme a že to bude v pořádku. Že najdeme způsob, jak ji z toho místa dostat, že tam pošleme pomoc. Věděla jsem, že lžu, ale neměla jsem co jí odpovědět, nikdo neměl,“ líčí Merav Leshem Gonenová, matka pohřešované dívky.

Hodiny předstírala smrt

Další účastník festivalu Adam Barel vypověděl, že si byl vědom toho, že se v oblasti mohou objevit rakety, střelba pro něj ale byla šokem. Stejně jako řada ostatních se snažil ujet autem, a když to nešlo, vystoupil a běžel. „Schovali jsme se. Každý běžel někam jinam.“

Ujet autem se pokoušela také Ester Borochová, ale někdo do ní narazil, tak musela dál pěšky. Za chvíli jel okolo mladý muž, který jí řekl, ať si nastoupí. Krátce poté, co to udělala, ho někdo zastřelil. Ester pak hodiny předstírala, že je mrtvá, než ji zachránila izraelská armáda.

Hodiny se v keřích skrývala také Ortel. „Přepnula jsem svůj telefon do tichého režimu a pak jsem se plazila pomerančovníkovým hájem,“ řekla. „Střely létaly nade mnou,“ vylíčila.