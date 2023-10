Hamas spustil rozsáhlý útok na Izrael, armáda židovského státu je ve válečném stavu

Jižním a středním Izraelem, včetně regionu Tel Avivu, od sobotního rána zní sirény varující před raketovými útoky. Dopady raket jsou hlášeny právě z Tel Avivu, ale i dalších měst, slyšet exploze bylo i u Jeruzaléma. Na sociálních sítích se šíří videa ukazující odpalované rakety a také záběry například z izraelského Aškelonu, kde jsou vidět auta v plamenech, zřejmě po zásahu jednou z raket.

Zdravotníci potvrdili, že útok zabil ženu v seniorském věku a dalších patnáct lidí zranil, z toho dva vážně.

Palestinští teroristé se podle serveru listu The Times of Israel a záběrů na sociálních sítích dostali do města Sderot, kde se střetávají s izraelskými silami.

Izraelská armáda podle agentury Reuters uvedla, že je ve válečném stavu a zahájila nálety na Pásmo Gazy. Ministr obrany Joav Gallant schválil povolání rezervistů.

Hamas vyzval izraelské Araby a Libanon k boji

Vůdce ozbrojeného křídla Hamasu Muhammad Díf oznámil, podle nějž skupina zahájila vojenskou operaci proti Izraeli, vyzval všechny Palestince, jakož i ozbrojence v sousedním Libanonu, aby se do bojů zapojili, informovaly agentury Reuters a AP.

„Tohle je den největší bitvy, která ukončí poslední okupaci na zemi,“ uvedl Díf, který veřejně vystupuje jen zřídka. Na Izrael podle něj ráno mířilo pět tisíc raket.

Díf podle AP o událostech hovořil jako o „operaci bouře al-Aksá“, což je odkaz na název mešity na chrámové hoře v Jeruzalémě. „Rozhodli jsme se, že co je moc, to je příliš,“ uvedl muž, který přežil několik izraelských pokusů o atentát.

Podle listu The Times of Israel vyzval izraelské Araby, aby se chopili zbraní, a vybídl k bojům také Araby na izraelských hranicích. V Libanonu, který leží severně od Izraele, operuje šíitská militantní skupina Hizballáh, která s Izraelem v roce 2006 svedla válku. Izraelský ministr obrany Joav Galant nedávno uvedl, že Írán v Libanonu buduje letiště, z něhož chce útočit na Izraelce.