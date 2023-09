Pálí Asadovy fotografie a ničí jeho sochy. Syřany rozzuřilo skokové zdražení paliv i jídla

Zpravodaj ČT Borek: Pro Asada to zatím problém není

Podle blízkovýchodního zpravodaje ČT Davida Borka není možné demonstrace redukovat jen na akci drúzů. „Během léta došlo k sérii protestů v centru opor režimu, to je ten alávitský pás na západě země, na pobřeží Středozemního moře,“ řekl v Horizontu ČT24.

Zásadní problém ale protesty pro syrský režim zatím nepředstavují. „Pokud by se nějakým způsobem propojily, že by to už nebyla jen Suvajdá a okolí, že by to byl i Damašek, popřípadě i ona většinově alávitská oblast na západě Sýrie, tak potom by to samozřejmě problém byl,“ dodal zpravodaj ČT.