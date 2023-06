Asad je zpět. Arabský svět upozaďuje zvěrstva v Sýrii, aby se zbavil uprchlíků a zkrotil ambice Íránu

Omezení obchodu s captagonem jako priorita

Jordánsko nyní prosazuje společný arabský mírový plán, který by vedl k politickému řešení konfliktu. Sýrie by podle plánu dostala miliardy dolarů od arabských států v čele s bohatými zeměmi Perského zálivu. Tyto státy by navíc využily svého vlivu k přesvědčování západních států, aby zrušily sankce vůči Damašku. Na oplátku by se Asad musel zapojit do rozhovorů se syrskou opozicí, přijmout v zemi arabské jednotky na ochranu syrských uprchlíků, kteří by se vrátili do vlasti, omezit íránskou přítomnost v Sýrii a bojovat proti pašování drog napříč regionem.

Jordánsko se stalo cílovou i hlavní tranzitní trasou do zemí Perského zálivu bohatých na ropu pro captagon, vysoce návykový amfetamin podobný pervitinu, který se začal během války vyrábět v Sýrii, z níž se postupně stal takzvaný narkostát. Podle Velké Británie si Asadův režim díky obchodu s captagonem přišel na 57 miliard dolarů (1,2 bilionu korun), a znamená tak pro něj finanční záchranu.

Syrský režim nyní „hraje touto kartou při vyjednávání o sbližování s partnery“, řekla Caroline Roseová z washingtonského think tanku Newlines Institute, která se věnuje problematice obchodu s captagonem. „Režim se snaží využívat svého vlivu na obchod s captagonem a naznačuje státům, které uvažují o normalizaci vztahů, že coby gesto dobré vůle může omezit pašování této drogy,“ vysvětlila.

Největším trhem pro amfetaminovou drogu se stala paradoxně Saúdská Arábie, ve které je zakázaný alkohol. Captagon tam láká bohaté návštěvníky večírků, ale i chudé dělníky.

V Jordánsku se kvůli pašování zvyšují náklady na ostrahu hranic i tlak na armádu a tajné služby. Ammán už dříve varoval, že by mohl podniknout jednostranné kroky k omezení multimiliardového obchodu s touto drogou. Na začátku května zemřel během leteckých útoků v jižní Sýrii jeden z nejznámějších drogových dealerů v zemi společně s rodinou. Podle aktivistů stálo za tímto útokem Jordánsko.