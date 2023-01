Japonsko posiluje obranu. V národní strategii zmiňuje i Česko

V době, kdy Čína stupňuje aktivity v Indopacifiku, japonská armáda nacvičuje zásah po boku spojenců. Má ukázat solidaritu. „Smyslem cvičení je rozvinout společné strategické techniky a posílit operační schopnosti,“ řekl mluvčí Japonských sil sebeobrany Satoši Šimotomaj.

Kvůli čínským hrozbám proti Tchaj-wanu Japonsko rychle modernizuje armádu. V příštích pěti letech ho čeká největší zbrojení od konce druhé světové války, aby společně se spojenci dokázalo odradit Čínu od konfliktu ve východní Asii.

Vláda schválila rekordní obranný rozpočet – 324 miliard dolarů na pět let, o polovinu víc než dosud. Do roku 2027 míří na dvě procenta HDP, což odpovídá standardům NATO. Peníze investuje do stíhaček a raket schopných zasáhnout válečné lodě a cíle v Číně a Severní Koreji.

„Potřebujeme, aby se Čína podřídila zavedeným mezinárodním pravidlům a učinila strategické rozhodnutí, že nebude měnit mezinárodní řád,“ zdůvodnil japonský premiér Fumio Kišida.

Japonsko má zájem o větší zapojení evropských zemí v Indopacifiku. V nedávno zveřejněné obranné strategii vůbec poprvé zmiňuje spolupráci s Českou republikou. „Japonsko posílí spolupráci se zeměmi střední a východní Evropy včetně České republiky a Polska, které projevují zájem o upevnění vztahů,“ uvedlo japonské ministerstvo obrany v národní obranné strategii.

„Evropské státy včetně České republiky mohou přinést normy a pravidla založené na mezinárodním řádu a hodnotách, jako je svoboda, demokracie a lidská práva,“ okomentoval analytik z Keio University Ken Džimbo.