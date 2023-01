Potopené americké letadlové lodě i zničené čínské námořnictvo. Válečné hry simulovaly útok na Tchaj-wan

Potenciální invaze na Tchaj-wan v roce 2026 by znamenala obrovské ztráty pro armády Číny, Tchaj-wanu, Japonska a USA. Vojenské ambice by se ale Pekingu nezdařilo naplnit. Píše o tom americká stanice CNN s odkazem na válečnou simulaci, kterou provedl vlivný washingtonský think tank.