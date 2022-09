Ukrajině pomohly s ofenzivou válečné hry. Stratégové s nimi promýšlejí války už dvě stě let

Válečné hry se zjevně používají dodnes – i přesto, jak staré už vlastně jsou. Stále totiž dokáží něco, na co jiné prostředky nestačí. Dejme opět slovo Karlu Řehkovi: „(Válečná hra) je vhodná pro zkoumání procesu, jak se lidé za určitých okolností rozhodují. Je také vhodná k uspořádávání myšlenek a ke zkoumání různých otázek. Válečná hra může odhalit problémy, kterých bychom si jinak ani nebyli vědomi. Může nám pomoci chápat možné důsledky problémů a také identifikovat otázky, které potřebujeme při svém rozhodování odpovědět. Válečná hra je pro dosažení těchto subjektivních cílů vhodná právě pro svoji lidskou, subjektivní podstatu. Je to tedy výborný nástroj pro vzdělávání hráčů, zejména pro procvičování rozhodování, sdílení zkušeností, budování shody a jednotného pohledu na problematiku i pro vyhodnocování různých možností (co když, co kdyby).“

Zásadní podle Řehky je vždy fakt, že žádná taková simulace či hra nemůže nahradit bezprostřední lidskou zkušenost z války prožitou na vlastní kůži – může ji maximálně doplnit o další rozměr.

A co Česko?

Válečné hry v současnosti využívá celá řada zemí, včetně Ukrajiny. Každého proto asi napadne otázka: a co my? Kvalifikovanější odpověď než od Karla Řehky se asi nenajde.

V knize „Na rozhraní“ píše: „Autor měl v průběhu své vojenské kariéry možnost absolvovat všechny stupně našeho národního vojenského vzdělání. Realistickou válečnou hru v domácích vojenských vzdělávacích institucích bohužel nezažil ani jednou, dokonce ani snahu o ni. Je osobním názorem autora, že bychom se v našich ozbrojených silách měli více vracet k našemu původnímu poslání, kterým je příprava na válku a na boj. Pokud tak budeme poctivě činit, válečná hra bude mít v naší vojenské vzdělávací soustavě v přípravě velitelů a štábních důstojníků na každém stupni své nezastupitelné místo. Naše vojenské školy by měly válečné hry zahrnout do svých osnov. Na odpovídajícím stupni vojenského vzdělání by však také měly učit, jak tyto hry organizovat a vést a jak jejich výstupy implementovat v praxi.“

I v České republice je ale velmi rozšířená druhá větev, kterou jsme naznačili na začátku článku, tedy zábavné deskovky, které hrají spousty lidí jen tak, pro zábavu a radost.

Radost ze strategie i historie

Válečné hry přestaly být jen doménou důstojníků velmi rychle poté, co vyšla první pravidla Kriegsspielu. Jejich zábavnost ocenila i veřejnost. „První pravidla jsou vydána roku 1898 Fredem T. Janem – Rules for the Jane Naval War Game,“ vysvětluje odborník na tyto hry Daniel „Dalcor“ Zeman. Od té doby trh s nimi utěšeně roste. A díky startupům (Kicstarter) a 3D tisku dále poroste, věří Zeman.

Současné wargames podle něj zahrnují široké spektrum různých her, od deskovek až po počítačové simulace. „Zahrnujeme do nich deskové hry, ve kterých si můžete přehrávat například známá tažení a zkoušet, co by se stalo kdyby… Třeba kdyby císař Napoleon 7. září 1812 v bitvě u Borodina povolil maršálu Davoutovi obchvat z pravého křídla. Deskovky tedy povětšinou nabízí poměrně vysoký velitelský pohled na bojiště, velíme celým armádám a snažíme se sehrát určitý scénář či tažení,“ popisuje Zeman.