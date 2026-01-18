Při lesních požárech v Chile zemřelo nejméně patnáct osob


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Reuters

Při lesních požárech na jihu Chile zemřelo nejméně patnáct lidí. Více než 50 tisíc osob muselo být evakuováno. Oznámila to podle agentury AFP tamní vláda. Chilský prezident Gabriel Boric vyhlásil v neděli brzy ráno ve dvou regionech na jihu země stav katastrofy.

Podle lesnické agentury CONAF bojovali hasiči ráno s 24 aktivními požáry, z nichž největší byly v regionech Ňuble a Bío-Bío, ve kterých byl vyhlášen stav nouze. Oba regiony se nacházejí asi 500 kilometrů jižně od hlavního města Santiaga.

Požáry dosud zničily v obou regionech téměř 8500 hektarů lesa a ohrožují několik obcí. Podle úřadů už shořelo nejméně 250 domů.

K šíření lesních požárů přispěly nepříznivé povětrnostní podmínky, jako silný vítr a vysoké teploty. Ty také zkomplikovaly hasičům práci. Pro většinu Chile platí varování před extrémními teplotami, které by v neděli a v pondělí měly dosáhnout až 38 stupňů Celsia.

Chile a Argentinu trápí od začátku letošního roku extrémní teploty a vlny veder. Na počátku roku vypukly ničivé lesní požáry v argentinské Patagonii. Lesní požáry v Chile jsou v létě běžné, loni při nich přišlo o život přes sto lidí a zničeno nebo poškozeno bylo přibližně 15 tisíc domů, upozornila agentura DPA.

Chilané zvolili prezidentem krajně pravicového politika Kasta
José Antonio Kast po vítězství ve druhém kole chilských prezidentských voleb (14. prosince 2025)

Velvyslanci EU se sešli kvůli celním hrozbám USA ohledně Grónska

Velvyslanci EU se sešli kvůli celním hrozbám USA ohledně Grónska

14:25Aktualizovánopřed 7 mminutami
Místopředsedy ODS se stali Haas, Drobil, Červíček a Vondra

Místopředsedy ODS se stali Haas, Drobil, Červíček a Vondra

06:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Státy by měly přispět miliardu dolarů za stálé členství v Radě míru, žádá Trump

Státy by měly přispět miliardu dolarů za stálé členství v Radě míru, žádá Trump

00:48Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Syrská vláda uzavřela příměří s Kurdy vedenou aliancí

Syrská vláda uzavřela příměří s Kurdy vedenou aliancí

14:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Prezident se zachoval jako slon v porcelánu, prohlásil Macinka. Pavel kritiku odmítl

Prezident se zachoval jako slon v porcelánu, prohlásil Macinka. Pavel kritiku odmítl

14:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V rakouských Alpách vyprostili těla tří Čechů, které v sobotu zabila lavina

V rakouských Alpách vyprostili těla tří Čechů, které v sobotu zabila lavina

11:55Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ruský dronový úder si v noci na neděli vyžádal dvě oběti, uvedl Zelenskyj

Ruský dronový úder si v noci na neděli vyžádal dvě oběti, uvedl Zelenskyj

před 4 hhodinami
Propuštěný Čech je na cestě z Venezuely, uvedl Macinka

Propuštěný Čech je na cestě z Venezuely, uvedl Macinka

13:15Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Velvyslanci EU se sešli kvůli celním hrozbám USA ohledně Grónska

V Bruselu začalo narychlo svolané jednání velvyslanců států Evropské unie konané v reakci na oznámení prezidenta USA Donalda Trumpa o zvýšení cel vůči několika evropským zemím jako součásti jeho snahy získat pro Spojené státy Grónsko. Pokud se potvrdí zvýšení cel, francouzský prezident Emmanuel Macron požádá o aktivaci nástroje protiekonomického nátlaku (ACI), který EU nikdy nepoužila. Nástroj schválený teprve před dvěma lety Bruselu umožňuje sáhnout k odvetným opatřením vůči třetím státům, které vyvíjejí na členské země ekonomický tlak.
14:25Aktualizovánopřed 7 mminutami

Státy by měly přispět miliardu dolarů za stálé členství v Radě míru, žádá Trump

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa žádá příspěvek ve výši nejméně jedné miliardy amerických dolarů (20,9 miliardy korun) od každé země, která se chce stát stálým členem jeho nové Rady míru, píše agentura Bloomberg s odvoláním na návrh charty organizace. Trump by se stal jejím prvním předsedou a rozhodoval by o zemích, které do ní budou přizvány. Kritici mají obavy, že se Trump snaží vytvořit konkurenci Organizace spojených národů (OSN), kterou dlouhodobě kritizuje, informuje Bloomberg.
00:48Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Syrská vláda uzavřela příměří s Kurdy vedenou aliancí

Damašek uzavřel na všech frontách příměří s koalicí Syrské demokratické síly (SDF), uvedla podle agentury Reuters tamní státní média. Syrská armáda o víkendu pokračovala v ofenzivě proti kurdským jednotkám na severu a východě země. Síly Damašku ovládly klíčové ropné pole a také největší přehradu v zemi, píše agentura AFP. Zdroj ze syrských kmenů spřízněných s vládou v Damašku potvrdil televizi al-Džazíra, že bojovníci převzali kontrolu nad některými oblastmi ve městě Rakká.
14:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V rakouských Alpách vyprostili těla tří Čechů, které v sobotu zabila lavina

Rakouští záchranáři vyprostili v neděli těla tří Čechů, které v sobotu odpoledne zabila lavina ve spolkové zemi Štýrsko u obce Pusterwald. Informovala o tom agentura APA s tím, že v sobotu tuto operaci znemožnilo nepříznivé počasí. Úmrtí tří Čechů v rakouských Alpách v neděli potvrdilo tuzemské ministerstvo zahraničí. APA také napsala, že rakouská policie neštěstí vyšetřuje a vyslechla přeživší ze skupiny, kterou lavina zavalila.
11:55Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ruský dronový úder si v noci na neděli vyžádal dvě oběti, uvedl Zelenskyj

Ruský dronový úder na Ukrajinu v noci na neděli zabil dva lidi a desítky dalších kvůli němu utrpěly zranění, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dříve v neděli informoval starosta Charkova Ihor Terechov o zabité dvacetileté ženě a několika zraněných. Další čtyři lidé utrpěli zranění při ruských útocích v Sumské oblasti. Poškozeno bylo přinejmenším patnáct obytných budov.
před 4 hhodinami

Propuštěný Čech je na cestě z Venezuely, uvedl Macinka

Letadlo s propuštěným Čechem Janem Darmovzalem je na cestě z Venezuely, ve večerních hodinách by mohlo přistát v Praze. V Otázkách Václava Moravce to uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Česko je podle něj připraveno začít s obnovou diplomatických vztahů s Caracasem.
13:15Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Při protestech v Íránu zemřelo nejméně pět tisíc lidí, píše Reuters

Při protivládních protestech v Íránu, které začaly koncem prosince, zemřelo nejméně pět tisíc lidí včetně asi pěti set členů bezpečnostních složek, píše agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného íránského činitele. Lidskoprávní organizace tento týden uváděly nejméně 3400 obětí. Podle svědků se na zabíjení odpůrců režimu podílely kromě íránských revolučních gard i milice z Iráku, Afghánistánu či Pákistánu.
11:29Aktualizovánopřed 6 hhodinami
