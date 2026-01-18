Při lesních požárech v Chile zemřelo nejméně patnáct osob

Při lesních požárech na jihu Chile zemřelo nejméně patnáct lidí. Více než 50 tisíc osob muselo být evakuováno. Oznámila to podle agentury AFP tamní vláda. Chilský prezident Gabriel Boric vyhlásil v neděli brzy ráno ve dvou regionech na jihu země stav katastrofy.
Podle lesnické agentury CONAF bojovali hasiči ráno s 24 aktivními požáry, z nichž největší byly v regionech Ňuble a Bío-Bío, ve kterých byl vyhlášen stav nouze. Oba regiony se nacházejí asi 500 kilometrů jižně od hlavního města Santiaga.
Požáry dosud zničily v obou regionech téměř 8500 hektarů lesa a ohrožují několik obcí. Podle úřadů už shořelo nejméně 250 domů.
K šíření lesních požárů přispěly nepříznivé povětrnostní podmínky, jako silný vítr a vysoké teploty. Ty také zkomplikovaly hasičům práci. Pro většinu Chile platí varování před extrémními teplotami, které by v neděli a v pondělí měly dosáhnout až 38 stupňů Celsia.
Chile a Argentinu trápí od začátku letošního roku extrémní teploty a vlny veder. Na počátku roku vypukly ničivé lesní požáry v argentinské Patagonii. Lesní požáry v Chile jsou v létě běžné, loni při nich přišlo o život přes sto lidí a zničeno nebo poškozeno bylo přibližně 15 tisíc domů, upozornila agentura DPA.