Za účast v bojích na Donbase uložil soud podmínku a obecně prospěšné práce

Soud v pátek uložil Miloši Ouřeckému tříletý podmíněný trest s dohledem probačního úředníka a povinnost odpracovat sto hodin obecně prospěšných prací za to, že pomáhal jako dobrovolník Ruskem koordinovaným silám na Donbase. Uznal ho vinným z trestného činu účasti na teroristické skupině, muž se přiznal. V hlavní větvi kauzy viní obžaloba proruskou domobraneckou skupinu Českoslovenští vojáci v záloze za mír (ČVZM) z toho, že Ouřeckého na Ukrajinu vyslala s cílem, aby jí po návratu předal nabyté bojové zkušenosti pro případné ústavní, hospodářské a politické změny v Česku. ČVZM vinu odmítají.
„Soud u obžalovaného neshledal žádné přitěžující okolnosti, zato řadu polehčujících. Od počátku spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení, doznal se v plném rozsahu, prohlásil vinu. Je zřejmé, že má náhled na své jednání a že změnil svůj postoj. Nepředstavuje takové riziko, aby na něj muselo být působeno nepodmíněným trestem,“ uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Jarmila Pavlátová.
Za účast na teroristické skupině muži hrozilo pět až patnáct let vězení. Státní zástupce Martin Bílý pro něj žádal čtyři roky za mřížemi a proti pátečnímu verdiktu se obratem odvolal.
Ouřecký se připojil k Ruskem koordinovaným silám na východě Ukrajiny v roce 2017. Dostal zbraň, ale podle svých slov se přímo do bojů nezapojil. U soudu loni líčil, že vozil vojáky k bojové linii a nosil jim tam proviant a že se během toho několikrát dostal pod palbu.
Vliv paramilitární skupiny ČVZM
S myšlenkou, aby Ouřecký na Donbas odjel, přišel podle jeho dřívější výpovědi spoluobžalovaný Ivan Kratochvíl, šéf ČVZM a podplukovník ve výslužbě, a to po besedě spolku. „Prakticky od začátku to byla dost chyba. Vypadalo to, že se tam děje nějaké bezpráví, chtěl jsem tam pomoct, zjistit, o co tam jde. Potkal jsem pana Kratochvíla a na přednášce to vykreslil takovým obrazem, že člověk souhlasil s tím, že tam pojede,“ řekl k tomu v pátek Ouřecký.
„Když jsem tam přijel, všechno vypadalo jinak, než to vyprávěl pan Kratochvíl. Tam jsem udělal druhou chybu, kterou teď splatím, že jsem se nesbalil a nejel zpátky,“ pokračoval. Na dotaz soudu dodal, že znovu by něco takového určitě neudělal.
Osmapadesátiletý Ouřecký měl doposud čistý trestní rejstřík. V dopise adresovaném soudu se za něj přimlouvala firma, která jej zaměstnává jako technika. Podle něho je muž mimořádně klidným, trpělivým a spolehlivým zaměstnancem, kterého si kolegové váží, a vyzdvihl jeho lidskost a empatii. Kladný posudek zaslal i probační úředník, který několik let kontroloval, zda Ouřecký plní podmínky stanovené namísto vazby – povinnost zdržovat se v noci doma a zákaz vycestovat do zahraničí.
Paramilitární skupina ČVZM sdružuje zejména bývalé vojáky. Ministerstvo vnitra i Bezpečnostní informační služba (BIS) ji označily za extremistickou. Spolek se staví proti členství Česka v Severoatlantické alianci (NATO) a Evropské unii, přičemž příznivce institucí označuje za vlastizrádce.