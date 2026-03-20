Za účast v bojích na Donbase uložil soud podmínku a obecně prospěšné práce


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Soud v pátek uložil Miloši Ouřeckému tříletý podmíněný trest s dohledem probačního úředníka a povinnost odpracovat sto hodin obecně prospěšných prací za to, že pomáhal jako dobrovolník Ruskem koordinovaným silám na Donbase. Uznal ho vinným z trestného činu účasti na teroristické skupině, muž se přiznal. V hlavní větvi kauzy viní obžaloba proruskou domobraneckou skupinu Českoslovenští vojáci v záloze za mír (ČVZM) z toho, že Ouřeckého na Ukrajinu vyslala s cílem, aby jí po návratu předal nabyté bojové zkušenosti pro případné ústavní, hospodářské a politické změny v Česku. ČVZM vinu odmítají.

„Soud u obžalovaného neshledal žádné přitěžující okolnosti, zato řadu polehčujících. Od počátku spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení, doznal se v plném rozsahu, prohlásil vinu. Je zřejmé, že má náhled na své jednání a že změnil svůj postoj. Nepředstavuje takové riziko, aby na něj muselo být působeno nepodmíněným trestem,“ uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Jarmila Pavlátová.

Za účast na teroristické skupině muži hrozilo pět až patnáct let vězení. Státní zástupce Martin Bílý pro něj žádal čtyři roky za mřížemi a proti pátečnímu verdiktu se obratem odvolal.

Ouřecký se připojil k Ruskem koordinovaným silám na východě Ukrajiny v roce 2017. Dostal zbraň, ale podle svých slov se přímo do bojů nezapojil. U soudu loni líčil, že vozil vojáky k bojové linii a nosil jim tam proviant a že se během toho několikrát dostal pod palbu.

Členové proruské domobrany u soudu odmítli obžalobu z podpory terorismu
Ilustrační foto

Vliv paramilitární skupiny ČVZM

S myšlenkou, aby Ouřecký na Donbas odjel, přišel podle jeho dřívější výpovědi spoluobžalovaný Ivan Kratochvíl, šéf ČVZM a podplukovník ve výslužbě, a to po besedě spolku. „Prakticky od začátku to byla dost chyba. Vypadalo to, že se tam děje nějaké bezpráví, chtěl jsem tam pomoct, zjistit, o co tam jde. Potkal jsem pana Kratochvíla a na přednášce to vykreslil takovým obrazem, že člověk souhlasil s tím, že tam pojede,“ řekl k tomu v pátek Ouřecký.

„Když jsem tam přijel, všechno vypadalo jinak, než to vyprávěl pan Kratochvíl. Tam jsem udělal druhou chybu, kterou teď splatím, že jsem se nesbalil a nejel zpátky,“ pokračoval. Na dotaz soudu dodal, že znovu by něco takového určitě neudělal.

Osmapadesátiletý Ouřecký měl doposud čistý trestní rejstřík. V dopise adresovaném soudu se za něj přimlouvala firma, která jej zaměstnává jako technika. Podle něho je muž mimořádně klidným, trpělivým a spolehlivým zaměstnancem, kterého si kolegové váží, a vyzdvihl jeho lidskost a empatii. Kladný posudek zaslal i probační úředník, který několik let kontroloval, zda Ouřecký plní podmínky stanovené namísto vazby – povinnost zdržovat se v noci doma a zákaz vycestovat do zahraničí.

Paramilitární skupina ČVZM sdružuje zejména bývalé vojáky. Ministerstvo vnitra i Bezpečnostní informační služba (BIS) ji označily za extremistickou. Spolek se staví proti členství Česka v Severoatlantické alianci (NATO) a Evropské unii, přičemž příznivce institucí označuje za vlastizrádce.

Reportéři ČT: České bojovníky na Donbasu vyšetřuje policie. Někteří měli připravovat domobranu na válku
Donbasem otřásají prudké boje

Prezident podepsal státní rozpočet

Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na letošní rok se schváleným schodkem 310 miliard korun. Podepsaný rozpočet vyjde ještě v pátek ve Sbírce zákonů a v sobotu začne platit. Skončí tak rozpočtové provizorium, v němž stát od začátku roku hospodaří. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.
09:50Aktualizovánopřed 30 mminutami

Králíček skončí jako zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost

Poslanec Robert Králíček (ANO) oznámil, že po zhruba dvou měsících končí jako vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost. Ačkoliv se oběma oblastem věnuje dlouhodobě, šíře agendy mu podle něj neumožňuje práci skloubit s výkonem mandátu poslance a funkcí místopředsedy poslaneckého klubu ANO. Tématům se bude nadále věnovat ve sněmovně. Podle zdrojů Ekonomického deníku o jeho konci rozhodl premiér Andrej Babiš (ANO).
před 1 hhodinou

Otevřela se zmodernizovaná stranice metra B Českomoravská

Cestující pražské MHD mohou od pátečního dopoledne znovu využívat stanici linky metra B Českomoravská. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po rekonstrukci, která trvala přes 14 měsíců. Město usilovalo o její zprovoznění před začátkem mistrovství světa v krasobruslení, které se koná v přilehlé O2 areně od 24. do 29. března.
před 1 hhodinou

Energetici doporučují pracovat z domu, jezdit MHD a nelétat

Podpora veřejné dopravy, snížení rychlostních limitů na dálnicích alespoň o deset kilometrů v hodině, vyhýbání se letecké dopravě, práce z domova, pokud je to možné, podpora spolujízdy či podpora vaření na elektřině. To jsou příklady doporučení pro vlády, podniky a domácnosti, která představila Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Jejich cílem je zmírnit ekonomické dopady současné energetické krize způsobené válkou na Blízkém východě.
před 3 hhodinami

VideoV debatě o změnách pravomocí prezidenta mluví politici o naschválech

Sněmovní ústavně-právní výbor schválil návrh, který má prezidenta republiky připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Místopředseda výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD), který je autorem návrhu, tvrdí, že jde o princip, ne o konkrétní postavy. Prohlásil také, že „jsme zažili z jeho (prezidentovy) strany mnoho různých naschválů“ či snah jít na hranu nebo za ni. Vnímá to jako zpřesnění pravomocí při kontrasignaci. Místopředseda téhož výboru Karel Dvořák (STAN) vnímá návrh naopak jako „naschvál vládní koalice vůči prezidentovi“. Má prý několik úskalí – vnímá ho procesně jako přílepek, který dle něj není v souladu s ústavou, boří to i ústavní zvyklosti. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
před 3 hhodinami

VideoProti chřipce by mohli začít očkovat i všichni odborní lékaři a sestry

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) navrhl rozšíření odborníků, kteří budou moci očkovat proti chřipce. Týkat se má kromě lékárníků i všech odborných lékařů a všeobecných sester. Vojtěch chce návrh poslat v polovině roku do připomínkového řízení. Lékařská komora má proti očkování v lékárnách výhrady. Stát podle ní musí hledat účinnější nástroje, jak proočkovanost zvýšit.
před 3 hhodinami

V pardubické průmyslové zóně hořelo, policie prověřuje úmyslné zapálení

V průmyslové zóně v Pardubicích od časného pátečního rána hořela skladovací hala a oheň se rozšířil na administrativní budovu, která stojí vedle. Hasiči proto vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Okolo osmé hodiny ranní hasičský sbor na síti X informoval, že dohašují skrytá ohniska. Odhadovanou výši škody ani příčinu požáru zatím neuvedli. Podle mluvčího hasičů Miroslava Poláka nikdo nebyl zraněn. Jednou z vyšetřovacích verzí je úmyslné zapálení objektu, uvedla policie.
před 4 hhodinami
