Členové proruské domobrany u soudu odmítli obžalobu z podpory terorismu


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Členové proruské domobranecké skupiny Českoslovenští vojáci v záloze za mír (ČVZM) u soudu odmítli obžalobu z podpory a financování terorismu. Spoluobžalovaný Miloš Ouřecký přiznal vinu ohledně toho, že pomáhal jako dobrovolník Ruskem koordinovaným vojákům na Donbase. Obžaloba tvrdí, že jej domobranci vyslali na Ukrajinu s cílem, aby jim po návratu předal nabyté bojové zkušenosti pro případné ústavní, hospodářské a politické změny v Česku.

Ouřecký se připojil k Ruskem koordinovaným silám proruským povstalcům na východě Ukrajiny v roce 2017. Za účast na teroristické skupině mu hrozí až patnáct let vězení. „Jel jsem tam z vlastní iniciativy. Chtěl jsem poznat, co se tam děje, a nějakým způsobem pomoct. Kolovaly informace, že NATO chce rozpoutat válku s Ruskem,“ řekl sedmapadesátiletý muž u pražského městského soudu. Na otázku soudkyně, kde tyto informace kolovaly, odpověděl, že po internetu a mezi lidmi.

FAKTA: Začátek ruské války na Donbasu
Tank donbaských proruských sil

S myšlenkou, aby Ouřecký na Donbas odjel, přišel podle něj spoluobžalovaný Ivan Kratochvíl, šéf ČVZM a podplukovník ve výslužbě, a to po besedě spolku. „Řekl, že má zájem, abych tam jel. Že je tam potřeba každá ruka, která pomůže. Přihlásil jsem se dobrovolně. Přihlásili se i další dva, ale ti si to potom rozmysleli,“ popsal Ouřecký. V minulosti se živil jako jeřábník nebo skladník, uvádí také, že působil také v československé armádě jako technik.

NCOZ obvinila pět lidí z terorismu v souvislosti se zapojením Čechů do bojů na Ukrajině
Proruský povstalec na Ukrajině

Uvedl, že letenky si platil sám. Podle obžaloby mu ale podmínky pro příjezd a pobyt vytvořili Kratochvíl a další dva spoluobžalovaní členové spolku – velitelka štábu ČVZM Andrea Krulišová a pravoslavný kněz Přemysl Hadrava. Do ruského Rostova na Donu cestoval Ouřecký nadvakrát, napoprvé mu totiž nepomohl kontakt, který měl podle něj zařídit Kratochvíl.

„Poslal mě někam, kde nikdo nesplnil to, co mi on sliboval,“ uvedl o Kratochvílovi. Ztratil k němu kvůli tomu důvěru. Na Donbase nakonec Ouřeckého přiřadili k batalionu a dostal zbraň, tvrdí ale, že přímo do bojů se nezapojil. U soudu líčil, že vozil vojáky k bojové linii a nosil jim tam proviant a že se při tom několikrát dostal pod palbu.

Policie navrhla obžalovat pětici Čechů z terorismu v souvislosti s boji na východě Ukrajiny

Údajný terorismus

S Kratochvílem se Ouřecký seznámil na schůzi ČVZM v roce 2015, kdy podle něj skupina řešila jednak riziko příjezdu afrických migrantů do Česka, jednak obavy z toho, že by v blízkosti Česka mohla vypuknout válka. Popsal také, že se chtěli stát organizací, která bude českým orgánům „pomáhat udržovat pořádek a monitorovat pohyb nebezpečných osob“.

Kratochvílův advokát mimo jiné zpochybnil, že by se Ouřeckého Průzkumný útočný prapor zvláštního nasazení 1. útočné roty v Ruskem okupované Doněcké oblasti, kterou tamní úřady nazývají „Doněckou lidovou republikou“, dopouštěl teroristických trestných činů. Právník Krulišové zase uvedl, že klientka má sice neortodoxní názory, což ale neznamená, že podporuje terorismus. Trestní stíhání označil za kampaň.

„Bylo nezbytné ukázat, že i Česko má nějaké teroristy. Můžeme si o nich myslet cokoliv, hráli si na vojáčky, nevěděli, o co jde, měli nějaké politické názory. Hodili se do soukolí hysterie,“ uvedl advokát k činnosti ČVZM.

Soud potvrdil podmínku učitelce za ospravedlňování ruských zločinů
Učitelka Martina Bednářová

Kratochvíl, Krulišová, Hadrava a spolek čelí obvinění z podpory a propagace terorismu spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Kratochvíl, Hadrava a sympatizant spolku Vladimír Štádler se zodpovídají také z financování terorismu, protože podle státního zástupce posílali na Donbas peníze na další činnost českých bojovníků. Hadravu a Štádlera obžaloba viní také z nedovoleného ozbrojování a Kratochvíla rovněž z nakládání s dětskou pornografií. K soudu je doprovodila řada příznivců.

Paramilitární skupina Českoslovenští vojáci v záloze za mír sdružuje zejména bývalé vojáky. Ministerstvo vnitra i Bezpečnostní informační služba ji označily za extremistickou. Spolek se staví proti členství Česka v NATO a Evropské unii, jejich příznivce označuje za vlastizrádce.

Soud znovu uložil muži zapojenému do bojů proti Ukrajině dvacet let vězení

Výběr redakce

Prezident pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády

Prezident pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády

08:00Aktualizovánopřed 11 mminutami
Nemocných žloutenkou A je v Praze pětadvacetkrát víc než loni

Nemocných žloutenkou A je v Praze pětadvacetkrát víc než loni

před 14 mminutami
Italský soud nařídil vydání Ukrajince podezřelého z útoku na Nord Stream

Italský soud nařídil vydání Ukrajince podezřelého z útoku na Nord Stream

před 25 mminutami
Polsko nedaleko hranic s Českem hlásí katarální horečku ovcí

Polsko nedaleko hranic s Českem hlásí katarální horečku ovcí

před 1 hhodinou
Litva bude sestřelovat údajně pašerácké balony pronikající z Běloruska

Litva bude sestřelovat údajně pašerácké balony pronikající z Běloruska

před 1 hhodinou
Hurikán Melissa v Karibiku zesílil na největší, pátou kategorii

Hurikán Melissa v Karibiku zesílil na největší, pátou kategorii

před 1 hhodinou
Soud vydal další zatykač na vězněného starostu Istanbulu

Soud vydal další zatykač na vězněného starostu Istanbulu

před 2 hhodinami
Ukrajinský útok na přehradu u Bělgorodu komplikuje ruské tažení v Charkovské oblasti

Ukrajinský útok na přehradu u Bělgorodu komplikuje ruské tažení v Charkovské oblasti

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Prezident pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády

Prezident Petr Pavel na pondělní schůzce pověřil šéfa hnutí ANO Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády. Oznámil to Hrad. Pavel dostane programové prohlášení k dispozici, až bude hotové, řekl po setkání Babiš.
08:00Aktualizovánopřed 11 mminutami

Nemocných žloutenkou A je v Praze pětadvacetkrát víc než loni

Nemocných žloutenkou typu A v Praze je pětadvacetkrát víc než loni za celý rok. Vyplývá to ze srovnání informací Státního zdravotního ústavu a pondělního údaje, který zveřejnila na sociální síti X Hygienická stanice Hlavního města Prahy. Lékaři v metropoli k pondělí zachytili 939 nakažených, z toho 166 dětí. Za celý loňský rok bylo nemocných v metropoli 37, což je méně, než přibylo za poslední týden. Jedenáct lidí v Praze žloutence A podlehlo.
před 14 mminutami

Členové proruské domobrany u soudu odmítli obžalobu z podpory terorismu

Členové proruské domobranecké skupiny Českoslovenští vojáci v záloze za mír (ČVZM) u soudu odmítli obžalobu z podpory a financování terorismu. Spoluobžalovaný Miloš Ouřecký přiznal vinu ohledně toho, že pomáhal jako dobrovolník Ruskem koordinovaným vojákům na Donbase. Obžaloba tvrdí, že jej domobranci vyslali na Ukrajinu s cílem, aby jim po návratu předal nabyté bojové zkušenosti pro případné ústavní, hospodářské a politické změny v Česku.
před 37 mminutami

Teploty vystoupají až na sedmnáct stupňů, bude ale deštivo

Tento týden bude v Česku převážně deštivý se zataženou oblohou, ale denní teploty vystoupají až na sedmnáct stupňů Celsia. Ani v noci zřejmě nebude mrznout. Ke konci týdne se bude postupně oteplovat. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejchladnější bude zřejmě pondělí s teplotami maximálně deset stupňů a sněžením na horách. Na Šumavě platí výstraha před novým sněhem.
07:57Aktualizovánopřed 41 mminutami

Polsko nedaleko hranic s Českem hlásí katarální horečku ovcí

Polsko ohlásilo výskyt katarální horečky ovcí v okrese nedaleko českých hranic. Podle agentury Reuters o tom informovala Světová organizace pro zdraví zvířat (WOAH). Toto virové onemocnění se šíří po Evropě včetně Česka, kam se po patnácti letech vrátilo v září loňského roku.
před 1 hhodinou

Česko by mohlo být pro Německo vzorem při integraci Ukrajinců, píše Die Welt

Tuzemsko by mohlo Německu posloužit jako vzor, jak dobře integrovat ukrajinské uprchlíky. Výzvu, kterou příchod statisíců Ukrajinců představoval, zvládla země bravurně, napsal v článku přední německý list Die Welt.
před 2 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů týdne rozebrali Babišovu dovolenou uprostřed povolebních jednání

Hosté Událostí, komentářů týdne diskutovali o povolebních vyjednáváních možné budoucí vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Předseda hnutí ANO a možný budoucí premiér Andrej Babiš v týdnu odjel na dovolenou, jednání nechal na místopředsedech hnutí ANO Karlu Havlíčkovi a Aleně Schillerové. Tématem debaty bylo také zrušení setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského vládce Vladimira Putina v Budapešti nebo loupež šperků v pařížském muzeu Louvre.
před 3 hhodinami

Seniorka na poslední chvíli zachránila peníze před podvodníky

Policie varuje před další vlnou podvodů, při kterých pachatelé zneužívají skutečná jména policistů. Falešné e-maily nebo telefonáty cílí hlavně na seniory. Například žena z jihu Moravy o úspory nepřišla jen díky tomu, že včas zasáhla její dcera.
před 6 hhodinami
Načítání...