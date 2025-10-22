Soud potvrdil podmínku učitelce za ospravedlňování ruských zločinů

Za ospravedlňování ruských válečných zločinů na Ukrajině potvrdil soud pravomocně pražské učitelce Martině Bednářové sedmiměsíční podmíněný trest. Součástí pravomocného rozsudku je také tříletý zákaz pedagogické a výchovné činnosti a práce s dětmi a povinnost absolvovat kurz na posílení mediální gramotnosti. Bednářová se proti verdiktu hodlá dovolat.
Podle předsedkyně odvolacího senátu Hany Chaloupkové nebyl důvod k uložení nižšího trestu. „Paní obžalovaná svými projevy odmítá jakoukoliv sebereflexi nebo připuštění, že mohla pochybit, byť i částečně,“ podotkla soudkyně.
Pražský městský soud se případem zabýval potřetí. V minulosti ženu pravomocně osvobodil s odůvodněním, že její počínání nelze postihnout prostředky trestního práva. Tento verdikt ale zrušil na základě dovolání nejvyššího státního zástupce Nejvyšší soud a vrátil případ k dalšímu projednání.
Advokát Bednářové – nově zvolený poslanec za SPD Jindřich Rajchl – usiloval o to, aby se případ vrátil k obvodnímu soudu k provedení dříve zamítnutých důkazů, například ukrajinské ústavy. Kauza podle něj podléhá politickému zadání a společenské atmosféře. „Jsem přesvědčen, že kdyby jakákoliv učitelka v této zemi přednášela o situaci v Gaze, že se tam nic neděje, tak tady nesedíme. Donald Trump prohlásil, že Ukrajina si může za válku sama, soudili bychom ho za to?“ ptal se odvolacího senátu.
Bednářová podle Rajchla neospravedlňovala válečné zločiny, ale podněcovala u žáků kritické myšlení a vedla je k rozebírání příčin konfliktu. Proti tomu se ohradil státní zástupce Ondřej Šťastný. „Paní obžalovaná s nimi v žádném případě nechtěla vést demokratickou diskusi. Zlovolně je manipulovala,“ uvedl s tím, že žáci základní školy jsou zranitelné osoby a Bednářová jim sdělovala objektivně lživé informace. Zdůraznil, že stíhaná je za to, nikoliv za svůj názor.
Téma Ukrajiny otevřela kantorka při výuce v Základní škole Na Dlouhém lánu v Praze počátkem dubna 2022, tedy několik týdnů po začátku plnohodnotné ruské invaze. Podle obžaloby v osmé třídě při hodině slohu uváděla, že ze strany Rusů jde o omluvitelný způsob řešení situace.
Žáci si výklad nahráli
Žákům tvrdila, že v Kyjevě se nic neděje. Když studenti namítali, že ve zprávách České televize viděli hořící město, řekla jim, že veřejnoprávní televize je zaujatá. Uváděla také, že podle ní ukrajinské nacistické skupiny na Donbase od roku 2014 systematicky likvidovaly Rusy. Někteří žáci učitelce oponovali a její výklad si nahráli.
Bednářová svůj proces označuje za politický a aktuálně zopakovala, že za svými výroky stojí. Hovořila také o tom, že na Ukrajině bylo mučeno ruské obyvatelstvo nebo že masakr v ukrajinské Buči dosud nebyl vyšetřen. Média podle ní o konfliktu neinformují pravdivě.
„Hájí se například i tím, že chtěla v debatě při výuce nabídnout jiný, alternativní názor, aby vyvolala debatu mezi žáky,“ uvedla redaktorka ČT Zuzana Smiešková.
Obhájci pedagožky se odvolávali na svobodu slova, zdůrazňovali, že je potřeba jiné názory ve společnosti tolerovat. Mluvili také o tom, že některé z názorů, které Bednářová prezentovala, nyní slyší i od politiků, například od amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Neúspěšná kandidátka Stačilo!
Pedagožka s třicetiletou praxí dostala po incidentu výpověď, kvůli které poté se školou neúspěšně vedla pracovněprávní spor. Podle soudů svým výkladem porušila školský zákon, interní předpisy školy i zákoník práce.
Žena neúspěšně kandidovala v aktuálních volbách do Poslanecké sněmovny, byla trojkou pražské kandidátky hnutí Stačilo!
Bednářová má řadu podporovatelů, kteří jí ve veřejné sbírce poslali statisíce korun. Část dárců připojila povzbudivé vzkazy, v nichž učitelku chválili za odvahu a označovali ji za oběť totalitní zvůle. Skupinka sympatizantů se zúčastnila i středečního odvolacího zasedání.
